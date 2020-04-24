В Бурятии 230 человек скоро получат максимальные пособия по безработице

Те, кто лишился работы во время пандемии, после 1 марта, получат особую поддержку



12 апреля правительство России издало постановление, которое предусматривает выплату пособий людям, пострадавшим от ситуации с пандемией коронавируса. На пособия могут рассчитывать те, кто остался без работы с 1 марта 2020 года.



- В республике максимальная выплата по безработице составляет 14 556 рублей. Кроме того, лица, которые с 1 марта были официально уволены и встали на учёт как безработные, могут рассчитывать ещё на получение трёх тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это распространяется на детей, которые находятся под опекой, попечительством и так далее. Я призываю граждан, которые попадают под два этих условия – уволенные официально с 1 марта, и имеют несовершеннолетних детей – активно обращаться в центр занятости населения Бурятии и получать эти выплаты, - призвал руководитель республиканского агентства занятости населения Бурятии Александр Башкирцев.



Регистрация в качестве безработного проходит дистанционно. Для этого необходимо зайти на сайт республиканского агентства занятости населения Бурятии, после чего перейти по ссылке на портал «Работа России», вход на который осуществляется через портал Госуслуги.



- Туда человек заходит, оформляет там заявление, заполняет резюме. Остальные документы собирает уже центр занятости для подтверждения того, подходит гражданин под данную категорию, либо нет. Мы сейчас отрабатываем каналы получения этой информации и со следующей недели будем готовы эти выплаты производить, - добавил Александр Башкирцев.



Признание безработным проходит в несколько этапов. После подачи заявления человек определяется как лицо, находящееся в поиске работы. Через 11 дней он признаётся безработным, ему назначаются пособия.



- Происходит выплата пособия по безработице, пропорциональная 11 дням, когда он подал первое заявление. Выплата на несовершеннолетних детей будет производиться по истечении 11 дней. То есть, вместе с первой выплатой пособия по безработице, полную сумму на несовершеннолетних гражданин получит, - отметил Александр Башкирцев.



На следующей неделе в Бурятии такие выплаты получат 230 человек. Среди них есть и Наталья, живущая в Республике Хакасия, но прописанная в Бурятии. До 19 марта она работала администратором в магазине.



- Я пришла у себя здесь в центр занятости, мне сказали, что на учёт я должна вставать по прописке. Показали, как в электронном виде можно встать на очередь. Никаких справок, ничего я не собирала. Просто зарегистрировалась, через Госуслуги вошла, создала резюме, всё заполнила и отправила заявление, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья.



Максимальное пособие по безработице выплачивается только тем, кто был трудоустроен официально. Сведения об этом центр занятости получает из Пенсионного фонда. Те, кто был без работы длительное время или трудился неофициально, также могут рассчитывать на выплаты, но уже в разы меньше.



- Минимальное пособие по безработице 1800 рублей, максимальное, как я уже говорил, 14556. Это зависит от того, как и где человек работал, и работал ли он официально. Чтобы рассчитывать на максимальное пособие, нужно иметь стаж работы не менее 26 недель. Если человек длительное время не работал официально, то он может рассчитывать только на минимальный размер пособий, - подытожил руководитель республиканского агентства занятости населения Бурятии.



Выплата пособий по безработице в максимальном размере – временная мера. Она будет действовать в апреле, мае и июне.

