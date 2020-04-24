Энергетики Бурятии просят оплачивать счета вовремя

Министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы сообщил о снижении собираемости платежей за электроэнергию в России с начала апреля на 7%. К чему это может привести в Бурятии, расскажем в нашем материале.



«Россети Сибирь» в Бурятии – самая крупная из территориальных сетевых организаций республики. В зоне её обслуживания более 7000 объектов электросетевого комплекса и 24 170 км воздушных линий. По поручению главы компании «Россети» Павла Ливинского ремонтные работы и подготовка к следующей зиме была возобновлена в «Россети Сибирь» в Бурятии с 6 апреля. В этом году на эти цели планируется направить 501 млн рублей. Но платёжная дисциплина потребителей электроэнергии республики станет одним из определяющих факторов полноценного выполнения ремонтной программы и успешного прохождения будущего осенне-зимнего сезона.



– Этот, по сути, минимальный объём средств необходим для того, чтобы привести сети в то состояние, которое позволит пройти зиму без массовых отключений электроэнергии. Нам повезло с прошлой зимой – она была теплой. Какой зима будет в 2020-2021 – пока не знает никто, поэтому сети должны быть готовы к бесперебойному транспорту электроэнергии при любой погоде, – отмечает генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. – При этом сама по себе федеральная инициатива об отмене санкций за неуплату услуг ЖКХ, конечно же правильная, поддерживает население. Но нужно помнить о том, что приостановлено только взыскание пеней, а сама плата за потребление электроэнергии будет начисляться в соответствии с показаниями счётчиков. То есть потом долг за электроэнергию оплатить придётся, просто не будет пеней на этот долг.



Энергетиков поддержало и правительство Республики Бурятии, которое отвечает за общую энергобезопасность республики и понимает, что зимой оставить население без стабильного света и тепла подобно катастрофе. В ходе онлайн-совещания с генеральным директором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к соответствующим службам.

– Прошу обратить внимание на ситуацию и установить контроль за платежами. Президентом страны приняты беспрецедентные меры по поддержке доходов граждан. На уровне Правительства РФ принимаются решения неприменения штрафных санкций. Будет рассрочка по коммунальным платежам на полгода, но это не освобождение от оплаты. Принято решение об автоматическом продлении субсидии на оплату коммунальных услуг до 1 октября 2020 года. Нужно внимательно отслеживать платёжную дисциплину как юридических, так и физических лиц, – отметил Глава Бурятии.



Между тем, «льготный период» в текущей ситуации касается далеко не всех потребителей. Начисление пени и ограничение подачи электроэнергии временно приостановлены только для сферы жилищно-коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ) и населения. В отношении остальных юридических лиц – должников возможно применение мер взыскания просроченных платежей за электроресурсы, предусмотренных законодательством: начисление пеней, взыскание задолженности в судебном порядке и ограничение подачи электрической энергии.



О ситуации сложившейся в сфере теплоэнергетике рассказал Александр Новолодский, директор филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14».

– «ТГК-14» – непрерывно действующая ресурсоснабжающая организация, теплоэнергетики прикладывают все усилия для бесперебойного обеспечения улан-удэнцев теплом и горячей водой. На всех энергообъектах компании: станциях, котельных и теплосетях проводится ремонт и подготовка оборудования к следующему отопительному сезону. Именно поэтому для «ТГК-14» важен каждый платёж. «ТГК-14» работает в круглосуточном режиме, чтобы пребывание дома было комфортным, – подчеркивает Александр Новолодский. – Благодарим наших потребителей за своевременную и в полном объёме оплату наших услуг! Оплатить за тепло и горячую воду, передать показания приборов учёта не выходя из дома можно с помощью дистанционных сервисов обслуживания.



Дистанционные сервисы ПАО «ТГК-14» физических лиц действуют на официальном сайте компании (www.tgk-14.com) и в мобильном приложении ПАО «ТГК-14»; по телефону call-центров: 278-201, 278-202. Телефон техподдержки: 290-840. Оплатить счета можно также с помощью мобильного приложения «ЕИРЦ» и через онлайн-сервисы банков и электронные платёжные системы. Юридические лица также могут внести оплату через официальный сайт компании. Все ответы на вопросы можно получить по телефонам: 290-851, 290-833 (инспекция), 290-842 (по показаниям).

