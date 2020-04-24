Бурятия активнее всего торгует с Китаем

Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал



В первом квартале 2020 года, по данным Бурятской таможни, внешнеторговые операции проводили 364 компании. 106 из них зарегистрированы в налоговых органах Бурятии.



- Торговля велась с 52 странами ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее активная торговля традиционно велась с Китаем, на долю которого приходится почти 70% внешнеторгового оборота, - уточнили в пресс-службе Бурятской таможни.



Среди экспортируемых товаров преобладали: машины, оборудование, транспортные средства – более 70%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 17,5%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 5,7%.



Среди импортируемых товаров: продукция машиностроения – 81,7 %, продукция химической промышленности – 14,6%.

