 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Апреля

23 Апреля

Популярное

Бурятия активнее всего торгует с Китаем

Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал

В первом квартале 2020 года, по данным Бурятской таможни, внешнеторговые операции проводили 364 компании. 106 из них зарегистрированы в налоговых органах Бурятии.

- Торговля велась с 52 странами ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее активная торговля традиционно велась с Китаем, на долю которого приходится почти 70% внешнеторгового оборота, - уточнили в пресс-службе Бурятской таможни.

Среди экспортируемых товаров преобладали: машины, оборудование, транспортные средства – более 70%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 17,5%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 5,7%.

Среди импортируемых товаров: продукция машиностроения – 81,7 %, продукция химической промышленности – 14,6%.
Таможня экспорт Китай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Бурятия активнее всего торгует с Китаем
Экономика, 24.04.2020
Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мир
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мир
Экономика, 24.04.2020
Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу
Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов
Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов
Экономика, 24.04.2020
Более 5,7 миллиарда рублей перечислили в бюджет Российской Федерации бурятские таможенники в первом квартале 2020 года
На борьбу с коронавирусом Бурятия получит почти 400 миллионов
На борьбу с коронавирусом Бурятия получит почти 400 миллионов
Экономика, 23.04.2020
Дотации Бурятии выделило правительство России
Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн
Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн
Экономика, 22.04.2020
Дорогу от Нижней Иволги до Аэропорта ремонтируют
Промышленность Бурятии росла до коронавируса
Промышленность Бурятии росла до коронавируса
Экономика, 22.04.2020
Рост отдельных видов производств был в два раза
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
Экономика, 22.04.2020
В Бурятстате озвучили количество строительных машин
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Экономика, 22.04.2020
Большая часть приходится на строительные предприятия
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Экономика, 21.04.2020
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Экономика, 21.04.2020
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Экономика, 21.04.2020
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
Экономика, 20.04.2020
Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе
Прирост населения Бурятии оказался минимальным
Прирост населения Бурятии оказался минимальным
Экономика, 20.04.2020
За три года население республики увеличилось всего на 0,2%
В Бурятии китайских строителей заменят местные жители
В Бурятии китайских строителей заменят местные жители
Экономика, 19.04.2020
Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
Экономика, 17.04.2020
Строительство обещают завершить к началу нового учебного года

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^