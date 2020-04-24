Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал
В первом квартале 2020 года, по данным Бурятской таможни, внешнеторговые операции проводили 364 компании. 106 из них зарегистрированы в налоговых органах Бурятии.
- Торговля велась с 52 странами ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее активная торговля традиционно велась с Китаем, на долю которого приходится почти 70% внешнеторгового оборота, - уточнили в пресс-службе Бурятской таможни.
Среди экспортируемых товаров преобладали: машины, оборудование, транспортные средства – более 70%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 17,5%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 5,7%.
Среди импортируемых товаров: продукция машиностроения – 81,7 %, продукция химической промышленности – 14,6%.
Бурятия активнее всего торгует с Китаем
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