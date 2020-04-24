Бурятская таможня пополнила бюджет России на 5,7 миллиардов

Более 5,7 миллиарда рублей перечислили в бюджет Российской Федерации бурятские таможенники в первом квартале 2020 года



Внешнеторговый товарооборот в республике составил 497,1 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот увеличился на 22,3% за счёт увеличения стоимостного объёма импортных поставок, на которые приходится более 80% от общего товарооборота.



Внешнеторговые операции проводили 364 компании, 106 из которых зарегистрированы в налоговых органах Бурятии.

