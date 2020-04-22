Промышленность Бурятии росла до коронавируса

Рост отдельных видов производств был в два раза



В январе-марте 2020 года, то есть до непростой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса, промышленность Бурятии показывала рост.



Промышленное производство за этот период выросло на 18,8 % по сравнению с прошлым годом, сообщили в Бурятстате.



Позитивную динамику демонстрировали добывающие предприятия, обрабатывающие производства, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 48,4 %, 14,4 % и 16,4 % соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом показатели января – марта 2020 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 2 %.



- Рост промышленного производства в январе-марте 2020 года наблюдался по таким видам экономической деятельности, как добыча угля (индекс производства +66,2 %), добыча металлических руд (+5,5 %), добыча прочих полезных ископаемых (в 2,9 раза), производство пищевых продуктов (+5,6 %), производство напитков (+18,6 %), производство текстильных изделий (+16,1 %), производство одежды (+63,7 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (+1,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 3,2 раза), производство прочей неметаллической минеральной продукции (+23,3 %), производство прочих транспортных средств и оборудования (+23,9 %), производство мебели (+50,2 %), производство прочих готовых изделий (в 2,3 раза), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (+73 %), - уточнили в Бурятстате.



Какие показатели будут во время и после режима самоизоляции и каков будет спад производства, ещё предстоит узнать.





