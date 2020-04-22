Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов

Большая часть приходится на строительные предприятия



На 1 апреля, по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составила 27,2 миллиона рублей. Это на 805 тысяч рублей или на 2,9 % меньше, чем на 1 марта, сообщает Бурятстат.



В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 10,5 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 38,5 % – на транспорт, 51 % – на строительство.



- Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ЛК ООО «Транспортная строительная компания», - уточнили в Бурятстате.



Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 апреля, составила 695 человек. Из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.



Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила 39 230 рублей, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 34 939, строительства – 28 958 рублей.



Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств, уточнили в Бурятстате.



