Большая часть приходится на строительные предприятия
На 1 апреля, по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составила 27,2 миллиона рублей. Это на 805 тысяч рублей или на 2,9 % меньше, чем на 1 марта, сообщает Бурятстат.
В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 10,5 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 38,5 % – на транспорт, 51 % – на строительство.
- Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ЛК ООО «Транспортная строительная компания», - уточнили в Бурятстате.
Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 апреля, составила 695 человек. Из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.
Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила 39 230 рублей, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 34 939, строительства – 28 958 рублей.
Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств, уточнили в Бурятстате.
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам
Экономика, 20.04.2020
Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе
Экономика, 20.04.2020
За три года население республики увеличилось всего на 0,2%
Экономика, 19.04.2020
Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами
Экономика, 17.04.2020
Строительство обещают завершить к началу нового учебного года
Экономика, 16.04.2020
Бурятстат озвучил любопытные данные о средней зарплате
На ремонт в этом году потратят 700 миллионов
Жители Бурятии воспользовались порталом «Работа в России»
На реконструкцию Национальной библиотеки выделено более полумиллиарда рублей
Строительство идёт в том числе по ночам
«Это то, что даст городу новую жизнь», - сказал глава Бурятии в ходе осмотра
Переселили из аварийного жилья более 250 человек из запланированных 380
Экономика, 14.04.2020
Ситуация стабилизировалась благодаря рыночному механизму