Переселили из аварийного жилья более 250 человек из запланированных 380
Коронавирус не повлиял на работу по переселению граждан из аварийного и непригодного жилья. На сегодняшний день уже переселили более 250 человек из запланированных 380, сообщает минстрой Бурятии.
В 2020 году планировалось расселить из аварийного и непригодного для проживания жилья 380 человек из почти 7 тысяч квадратных метров. На сегодня минстрой Бурятии совместно с районами переселили уже почти 70%. С гражданами заключены соглашения на предоставление выкупной стоимости, контракты на приобретение жилых помещений на сумму более 136 млн рублей. До конца года - по плану - необходимо расселить ещё 125 человек.
- Бурятия в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идёт с опережением графика. К примеру, в 2019 году было расселено в два раза больше жителей. По плану необходимо было расселить в 2019 году 60 человек, по факту же переселили 227 человек, - отметили в министерстве.
В реализации первого этапа (2019-2020) федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» принимают участие четыре муниципальных образования: Джидинский, Закаменский, Прибайкальский районы и город Улан-Удэ. В целом же, федеральная программа рассчитана до 2024 года. За это время в Бурятии необходимо будет расселить более 7 тысяч человек из 96,6 тысяч квадратных метров. В программе переселения участвуют 10 муниципальных образований: города Северобайкальск и Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.
Общая сумма средств, предусматриваемых на переселение 7 тысяч граждан, составляет 4 412,3 млн рублей.
Коронавирус не повлиял на темпы расселения в Бурятии
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