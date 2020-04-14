В Бурятии резко подешевел имбирь

Ситуация стабилизировалась благодаря рыночному механизму
В Бурятии снизились цены на имбирь. Об этом сообщили в Бурятском УФАС. Теперь корень имбиря можно приобрести в торговых сетях региона по цене 279 рублей за кг. Акцию с этими ценами инициировал бизнесмен Вадим Бредний.
Резкий спрос
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной – на фоне пандемии коронавируса - цены на имбирь и лимон внезапно стали «золотыми». Один лимон мог обойтись покупателю в 80 рублей, килограмм вовсе в 500 рублей, а то и больше. Стоимость килограмма имбиря на тот период составляла почти тысячу рублей.
Ситуацию прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников. Оказалось, что объясняются такие заоблачные цены резким спросом на лимон и имбирь по всей стране. Тем более, они не производятся в нашей стране.
Глава Бурятии Алексей Цыденов позже объяснил, что в перечень товаров первой необходимости входит 52 наименования – это молоко, крупа, мясо, детское питание, хлеб и многое другое. Имбирь и лимон туда не входят, поэтому цены на эти продукты не мониторятся и не контролируются.
Ситуация стабилизировалась
Как отметили вчера в Бурятском УФАС России, на фоне распространявшихся в интернете недостоверных сведений о свойствах имбиря по лечению COVID-19 спрос на данный продукт резко увеличился, чем воспользовались недобросовестные поставщики.
- По информации граждан, обращавшихся на горячую линию УФАС и минпромторга Бурятии в конце марта - начале апреля, цены на имбирь у отдельных продавцов доходили до 2000 рублей за кг, при том что во многих торговых объектах образовался дефицит, связанный с отказом розничных продавцов приобретать имбирь у оптовиков по заоблачным ценам, - пояснили в управлении.
Ситуация стабилизировалась благодаря рыночному механизму. «По данным Россельхознадзора, только за первую неделю апреля в Россию было ввезено 2,4 тысяч тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объёма импорта продукта за предыдущие три месяца. Значительный рост предложения не только устранил дефицит, но и благоприятно повлиял на уровень цен», заключили в ведомстве.
В Бурятии резко подешевел имбирь
Экономика, Фото:
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