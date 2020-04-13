Уровень безработицы в Бурятии вырос незначительно

В республике начал действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных



Как сообщал «Байкал-Daily», новый порядок позволяет жителям Бурятии подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного и оформить пособие по безработице в режиме онлайн через портал «Работа в России». Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг.



- Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы, уровне оплаты труда, достоверность данных в заявлении центры занятости будут уточнять сами путём межведомственного взаимодействия, - уточнили в пресс-службе правительства республики.



Руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев сообщил, что за прошлую неделю работало порядка 30 телефонов «горячей линии», которые охватывали всю территорию Бурятии.



- Всего поступило 9 тысяч обращений на эти телефоны, по Улан-Удэ – порядка 4,5 тысяч. Приняты в работу были заявления, в настоящее время уже обработаны и поставлены на учёт в качестве ищущих работу 737 человек. Исходя из этого, незначительно вырос уровень регистрируемой безработицы. Но он в тех пределах, которые были за аналогичный период прошлого года. Что касается перечисления пособий по безработице, которые проводились на прошлой неделе, то там задержек никаких нет. Все пособия перечисляются вовремя, граждане получают их в полном объёме. Порядка 7 млн по республике было перечислено, 1,5 млн в день где-то в среднем, из них 800 тысяч приходится только на Улан-Удэ, - рассказал он.



Об упрощенном порядке регистрации граждан в качестве безработных



Упрощенный порядок регистрации граждан в качестве безработных введён до 31 декабря 2020 года.



На портале «Работа в России» достаточно заполнить заявление и резюме, чтобы органы службы занятости начали поиск подходящих вакансий.



Имеющиеся в наличии вакансии будут поступать заявителю в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель в свою очередь – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на собеседование. Если за 10 дней устроиться на работу не удалось, на 11-й день заявителю будет назначено пособие.



Также на сайте можно будет отследить статус заявления: «Зарегистрировано», «Обрабатывается», «Запрос сведений», «Предложены вакансии», «Назначено пособие», «Отказано в пособии», «Трудоустроен», «Заявление отозвано».



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил главам районов обеспечить условия для подачи заявлений в онлайн-режиме:



- Для населенных пунктов, где жители не имеют постоянного доступа к интернету или гаджетов, нужно обеспечить возможность подачи заявления в администрации или в местных отделениях центра занятости. Все должны создать условия, чтобы жители могли прийти и оформить заявление. Соответственно, должны быть обеспечены меры эпидемиологической безопасности: отдельное помещение, дезинфекционные мероприятия, проветривание, социальное дистанцирование. Нужно организовать работу таким образом, чтобы исключить очереди, - обратился к главам районом Алексей Цыденов во время совещания оперативного штаба.



- Будут составлены графики выезда специалистов центра занятости в поселения, и там будет вестись личный прием с соблюдением требований безопасности. Наши специалисты будут помогать гражданам регистрироваться на этом портале и подавать сведения о признании безработным. График завтра во второй половине дня будет размещён на нашем сайте, - добавил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.



Что касается столицы Бурятии: если будут поступать звонки некоторых жителей о том, что интернет для них недоступен для подачи заявлений, то для них будет организована также помощь специалистов.



Со всей информацией о новом порядке регистрации можно ознакомиться на сайте агентства занятости населения и на портале «Работа в России».



Размер пособия по безработице



С 27 марта 2020 года по поручению президента России увеличен максимальный размер пособия по безработице почти в 1,5 раза - до размера минимального размера оплаты труда. В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей. Для северных районов максимальный размер пособия составит 15769 рублей.



Для граждан, состоящих на учёте и получающих максимальный размер пособия, будет сделан перерасчёт с 30 марта.



- В настоящее время минтрудом РФ подготовлен проект постановления, позволяющий назначать на три месяца максимальное пособие по безработице в размере 14556 рублей на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для всех граждан, которые обратились в органы службы занятости с 1 марта 2020 года. Вне зависимости от уровня дохода на предыдущем месте работы, - пояснили в правительстве республики.



Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие - 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.



Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашёл подходящую вакансию.



Режим работы Центров занятости населения



В рамках недопущения распространения коронавируса с 6 апреля 2020 года центры занятости населения республики перешли на дистанционный режим работы.



Увеличивается количество обращений на телефоны «Горячей линии» органов службы занятости. Если в начале прошлой недели ежедневно поступало около 1800 обращений, то в пятницу, 10 апреля, получили консультацию по телефонам «горячей линии» 2278 жителей республики.



Для разгрузки «Горячей линии» предпринят ряд мер:



- телефон горячей линии агентства занятости переведен в круглосуточный режим работы (8(3012)41-70-41 - с 08:00 до 20:00, 8-9025-300-834 – с 20:00 до 08:00);



- выделен отдельный телефон для консультаций работодателям – 89024508781;



- добавлены дополнительные номера в Центре занятости населения Улан-Удэ. Увеличены их часы работы. Теперь в рабочие дни получить консультацию по телефонам «Горячей линии» можно с 8:00 до 20:00. (8-(3012) 41-89-79, 41-89-08 41-89-12, 41-89-24, 41-88-35, 43-00-89, 43-47-13, 43-69-04).



Выплаты пособий по безработице состоящим на учете гражданам производятся в обычном режиме. До 30 апреля 2020 года перерегистрация граждан, признанных в установленном порядке безработными, происходит в автоматическом режиме. Приходить и звонить в центры занятости населения не нужно.



Выдача справок о том, что гражданин состоит (не состоит) на учёте в органах службы занятости приостановлена. Информация по безработным гражданам предоставляется в иные ведомства, в том числе в органы социальной защиты, по запросам в рамках межведомственного взаимодействия.



О вакансиях



Руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев также сообщил, что произошёл спад количества вакансий, предлагаемых компаниями.



- Вакансии есть, но у нас за эту неделю произошёл спад количества этих вакансий - где-то на тысячу. Однако есть даже организации, которые в настоящее время нам подают вакансии, и по мере возможности мы пытаемся эти вакансии закрыть, - заключил он.



