В среднем на одну вакансию претендуют шесть человек
Служба исследований HeadHunter проанализировала статистику по рынку труда за первый квартал 2020 года и выяснила, как изменилась конкуренция среди соискателей из Бурятии.
С начала года в Бурятии было опубликовано почти 4 тысячи вакансий и более 13 тысяч резюме. В марте прирост резюме составил 16% по отношению к 2019 году, прирост же опубликованных вакансий увеличился незначительно и составил 5%.
- Мы наблюдаем рост числа резюме на сайте hh.ru, при этом количество публикуемых вакансий остаётся на том же уровне. Вследствие этого, растёт уровень конкуренции. За март количество соискателей на одну вакансию в Бурятии вырос на 0,6 единицы и составил 6,3 единицы, – сообщила Валерия Первухина, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток.
Считается, что оптимальный уровень конкуренции на рынке труда составляет пять соискателей на одну вакансию, поэтому пока уровень конкуренции в Бурятии остаётся умеренным.
Средняя предлагаемая зарплата в Бурятии на март 2020 года составила 39 420 рублей, что на тысячу больше средне ожидаемой зарплаты – 38 254 рублей, отмечает пресс-служба HeadHunter ДФО.
В Бурятии ужесточилась конкуренция на рынке труда
Экономика, Фото:
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