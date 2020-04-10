В Бурятии ужесточилась конкуренция на рынке труда

В среднем на одну вакансию претендуют шесть человек



Служба исследований HeadHunter проанализировала статистику по рынку труда за первый квартал 2020 года и выяснила, как изменилась конкуренция среди соискателей из Бурятии.



С начала года в Бурятии было опубликовано почти 4 тысячи вакансий и более 13 тысяч резюме. В марте прирост резюме составил 16% по отношению к 2019 году, прирост же опубликованных вакансий увеличился незначительно и составил 5%.



- Мы наблюдаем рост числа резюме на сайте hh.ru, при этом количество публикуемых вакансий остаётся на том же уровне. Вследствие этого, растёт уровень конкуренции. За март количество соискателей на одну вакансию в Бурятии вырос на 0,6 единицы и составил 6,3 единицы, – сообщила Валерия Первухина, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток.



Считается, что оптимальный уровень конкуренции на рынке труда составляет пять соискателей на одну вакансию, поэтому пока уровень конкуренции в Бурятии остаётся умеренным.



Средняя предлагаемая зарплата в Бурятии на март 2020 года составила 39 420 рублей, что на тысячу больше средне ожидаемой зарплаты – 38 254 рублей, отмечает пресс-служба HeadHunter ДФО.







