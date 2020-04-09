Это говядина, конина, шерсть, мясо и корма
Специалисты управления Россельхознадзора ведут контроль в пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки», аэропорту Улан-Удэ, а также на крупных железнодорожных станциях Улан-Удэ, Заудинский, Северобайкальск и Таксимо.
В 1 квартале 2020 года досмотрено 3048 партий животноводческой продукции весом 37 328 тонн.
При импорте осуществлен контроль ввоза 56 партий весом 1278 тонн: из Монголии в Бурятию поступило 5 тонн животноводческой продукции (говядина, конина, шерсть, мясо и корма), а из Китая ввезено 1273 тонны кормовых добавок.
При международном транзите досмотрено 39 партий весом 621 тонна: 410 тонн мясной продукции, 106 тонн сырья, 82 тонны продуктов приготовления, 23 тонны пищевых добавок. Помимо этого, проконтролирована перевозка 11 лошадей.
При экспорте проконтролировал вывоз 577 партий весом 7302 тонны: 4806 тонн кормов, 844 тонны молочной, 76 тонн рыбной и 1557 тонн мясной продукции, 8 тонн продуктов быстрого приготовления, 7 тонн сырья, 3 тонн меда и 1 тонны яичного порошка. Большая часть продукции отправлена в Монголию и Китай. Кроме того, из Бурятии экспортировано 57 домашних и 84 сельскохозяйственных животных. В страны ЕАЭС отправлена 41 партия животноводческой продукции весом 732 тонны.
Из других российских регионов в в Бурятию поступило 4889 тонн пушнины и 2335 партий подконтрольных грузов весом 27 395,4 тонны: 21 021 тонн кормов, 3320 тонн мясной, 528 тонн рыбной и 2526 тонн молочной продукции, 0,4 тонны меда.
С начала года при досмотре багажа и ручной клади пассажиров загранследования задержано, уничтожено или возвращено 100 партий продукции весом 400 кг без ветеринарно-сопроводительных документов либо без разрешения на ввоз (вывоз), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятию из Монголии поступило 5 тонн животноводческой продукции
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