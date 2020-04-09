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В Бурятии подорожала гречка

В Бурятии подорожала гречка
Экономика,  Фото:pixabay.com
При этом снизились цены на огурцы и вино

В марте 2020 года инфляция на потребительском рынке республики составила 0,5 %, сообщил Бурятстат.

В марте подорожала плодоовощная продукция. Так, лимоны подорожали на 15 %, морковь – на 11,7 %, свекла столовая – на 10,1 %, капуста белокочанная – на 8,5 %, лук репчатый – на 7,8 %, яблоки – на 4,7 %, картофель – на 4,4 %, чеснок – на 3,9 %.

Из продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сырки творожные, глазированные шоколадом на 10,3 %, крупа гречневая-ядрица – на 7,2 %, кофе натуральный растворимый - на 6,7 %, чай чёрный байховый – на 5,9 %, сахар-песок – на 5,4 %, маргарин – на 4,5 %, мороженое сливочное – на 4,1 %, кофе натуральный в зёрнах и молотый – на 3,8 %.

Снизились цены на огурцы свежие на 30,7 %, вино виноградное креплёное крепостью до 20% об. спирта – на 4,7 %, кальмары мороженые – на 4,6 %, сухие супы в пакетах – на 3,3 %, творог жирный – на 2,7 %, сметану – на 2,5 %, рыбу мороженую, неразделанную – на 2,5 %, рыбу солёную, маринованную, копчёную – на 2,3 %, помидоры свежие – на 2,1 %, куры охлаждённые и мороженые – на 1,8 %, окорочка куриные – на 1,6 %, какао – на 1,5 %, свинину бескостную – на 1,5 %, апельсины – на 1,3 %.

Среди непродовольственных товаров более всего подорожали миксер, блендер на 11,6 %, машина швейная – на 10,4 %, печь микроволновая – на 10,4 %, тушь для ресниц – на 10,2 %, обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых – на 9,5 %, монитор для настольного компьютера – на 8,3 %, электрочайник – на 8,2 %, подгузники детские – на 5,8 %, краска для волос – на 5,5 %, моноблок – на 5,2 %, мотоцикл без коляски, скутер – на 5,1 %, крем для лица – на 5,1 %.

В секторе услуг наибольший рост тарифов был отмечен на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на 6,0 %, изготовление фотографий для документов – на 3,1 %, маникюр – на 3,0 %, поезда дальнего следования – на 1,9 %, аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц – на 1,7 %, изготовление гроба – на 1,5 %.

Снизились цены и тарифы на полет в салоне экономического класса самолёта на 2,6 %, плату за пользование потребительским кредитом – на 1,7 %.
цены на продукты питания
 
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