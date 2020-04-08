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Бюджет Бурятии из-за коронавируса недополучит 3 миллиарда

Бюджет Бурятии из-за коронавируса недополучит 3 миллиарда
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Такой сценарий возможен в случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса

В случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса сумма выпадающих доходов республиканского бюджета составит более 3 млрд. рублей. Об этом заявил председатель комитета Народного Хурала по экономической политике Анатолий Кушнарев, сообщили в пресс-службе бурятского парламента.

Ситуация для малого и среднего бизнеса с каждым днём осложняется из-за нерабочих дней. Напомним, нерабочий период установлен президентом Путиным до 30 апреля, при этом зарплата для неработающих сотрудников должна быть сохранена. Специалисты высказывают опасение, что часть предпринимателей уйдёт в тень, либо вовсе закроется.

Анатолий Кушнарёв предложил включить в перечень субъектов малого и среднего предпримательства, которым разрешено работать, магазины, торгующие садовым инвентарем, семенами и саженцами.

- Весна у нас ранняя, многие выехали уже на дачи, начинаются полевые и огородные работы, надо людей поддержать, - пояснил он.

Также звучали мнения, что Бурятия не справится со спасением бизнеса без поддержки федерального бюджета. Прозвучало ставшее дежурным в любой ситуации предложении создать рабочую группу. Помимо этого, было предложено изучить возможность пересмотра региональных налогов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии озвучили уже третий пакет мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. «Мы трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - заявил глава Алексей Цыденов. 
бюджет коронавирус
 
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