Такой сценарий возможен в случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса
В случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса сумма выпадающих доходов республиканского бюджета составит более 3 млрд. рублей. Об этом заявил председатель комитета Народного Хурала по экономической политике Анатолий Кушнарев, сообщили в пресс-службе бурятского парламента.
Ситуация для малого и среднего бизнеса с каждым днём осложняется из-за нерабочих дней. Напомним, нерабочий период установлен президентом Путиным до 30 апреля, при этом зарплата для неработающих сотрудников должна быть сохранена. Специалисты высказывают опасение, что часть предпринимателей уйдёт в тень, либо вовсе закроется.
Анатолий Кушнарёв предложил включить в перечень субъектов малого и среднего предпримательства, которым разрешено работать, магазины, торгующие садовым инвентарем, семенами и саженцами.
- Весна у нас ранняя, многие выехали уже на дачи, начинаются полевые и огородные работы, надо людей поддержать, - пояснил он.
Также звучали мнения, что Бурятия не справится со спасением бизнеса без поддержки федерального бюджета. Прозвучало ставшее дежурным в любой ситуации предложении создать рабочую группу. Помимо этого, было предложено изучить возможность пересмотра региональных налогов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии озвучили уже третий пакет мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. «Мы трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - заявил глава Алексей Цыденов.
Бюджет Бурятии из-за коронавируса недополучит 3 миллиарда
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Такой сценарий возможен в случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса
Техника ежедневно обрабатывается, а персонал проверяется. ФОТО
В Бурятии приняли третий пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса
Специалистам уже удалось восстановить шесть аппаратов. ФОТО
Власти заверяют, что цены на продукты первой необходимости не изменились
В настоящий момент ведётся работа на участке с 271 по 291 км
Автолюбители пытаются защитить свои накопления
Сейчас мостостроители обустраивают временную переправу
На предприятии продолжается выполнение государственного оборонного заказа
Экономика, 06.04.2020
Ко вторнику откроется ещё одна
Экономика, 06.04.2020
Мэр Игорь Шутенков выделил средства из резервного фонда
Экономика, 05.04.2020
Также Алексей Цыденов увеличил перечень непродовольственных товаров первой необходимости
Экономика, 03.04.2020
Алексей Цыденов сообщил, что в республике примут дополнительный комплекс мер поддержки бизнеса
Экономика, 02.04.2020
В главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу
Экономика, 02.04.2020
Ситуация с коронавирусом в стране усложняется, признали в правительстве