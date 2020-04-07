В Улан-Удэ подорожала туалетная бумага













Цены на основные позиции товаров в Улан-Удэ 6 апреля по сравнению со 2 апреля сохраняются на прежнем уровне, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.- Наблюдается незначительное повышение цен на консервы мясные и рыбные, муку пшеничную и макаронные изделия (менее 5%), туалетную бумагу и салфетки сухие (менее 10%). Товарные запасы в розничных сетях соответствуют потреблению с учётом сезонных колебаний, - отметили в комитете.Ежедневно проводится мониторинг средних розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости в крупных сетях города.- Колебание цен в пределах 10% считается незначительным. Значительный рост, согласно постановлению Российской Федерации №530, считается от 30% и выше. Оперативная информация направляется в министерство промышленности и торговли Бурятии. В случае резких скачков цен, данные проверяются и направляются в УФАС и прокуратуру республики, - пояснили в комитете.Отметим, во всём мире коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу. По этому поводу появилось множество мемов: