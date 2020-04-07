 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Апреля

06 Апреля

Популярное

В Бурятии на фоне пандемии активнее покупают дорогие авто

В Бурятии на фоне пандемии активнее покупают дорогие авто
Экономика,  Фото:pixabay.com
Автолюбители пытаются защитить свои накопления

По итогам первого квартала 2020 года новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Бурятии не спешит за подешевевшими авто, напротив, хорошо видно, что активнее стали покупать машины с относительно высокой ценой. Автолюбители таким образом хотят защитить свои накопления, побыстрее вложив деньги в существенную покупку, пришли к выводы аналитики автомобильного портала «Дром».

- Закончился первый квартал 2020 года, период которого совпал с распространением коронавируса в России и повышением курса доллара США Цены на дилерские автомобили 2020 года продолжают расти. Например, Renault Logan за год подорожал на 18%, Mitsubishi Outlander 15%, Toyota RAV4 12%, Kia Rio 7%, Skoda Octavia на 6%. При этом, за последние полтора месяца стоимость автомобилей 2019 года выпуска ощутимо снизилась. В среднем они продаются со скидкой 203 тысячи рублей к первоначальной цене, - говорится в публикации «Дром».

На последней неделе марта средняя цена подержанных автомобилей начала снижаться после скачка доллара, причём вне зависимости от года выпуска машины. Но резкого падения цен в Бурятии пока не наблюдается. При этом если сравнивать квартальные показатели от года к году — стоимость некоторых ходовых моделей показала потерю от 1,5 до 8% в цене. Например, Mazda Demio популярная в Сибири и на Дальнем Востоке потеряла 7,6% от цены, а Toyota Corolla лишь 3%. Средняя стоимость Ford Focus упала до 345 тысяч рублей (-4,5%). Среди отечественных автомобилей сильнее всех подешевела Лада 2114 Самара – 7%, Лада Приора и Калина потеряли по 5%, Chevrolet Niva – 4%.

Единственная б/у модель, значительно подорожавшая за год – это Toyota RAV4 7,2%, также уже прибавили в цене Mitsubishi Pajero 2% и Toyota Land Cruiser Prado 3%.
автомобили коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии отремонтируют мост на дороге в Монголию
В Бурятии отремонтируют мост на дороге в Монголию
Экономика, 07.04.2020
Сейчас мостостроители обустраивают временную переправу
Улан-Удэнский авиазавод допустил к работе 40% сотрудников
Улан-Удэнский авиазавод допустил к работе 40% сотрудников
Экономика, 07.04.2020
На проходных всем сотрудникам УУАЗ измеряют температуру
На санобработку улиц Улан-Удэ изыскали 8 млн рублей
На санобработку улиц Улан-Удэ изыскали 8 млн рублей
Экономика, 06.04.2020
Мэр Игорь Шутенков выделил средства из резервного фонда
В Бурятии расширен список работающих в изоляцию предприятий
В Бурятии расширен список работающих в изоляцию предприятий
Экономика, 05.04.2020
Также Алексей Цыденов увеличил перечень непродовольственных товаров первой необходимости
Глава Бурятии о ситуации с коронавирусом: «Скажется на экономике и доходах жителей»
Глава Бурятии о ситуации с коронавирусом: «Скажется на экономике и доходах жителей»
Экономика, 03.04.2020
Алексей Цыденов сообщил, что в республике примут дополнительный комплекс мер поддержки бизнеса
В Бурятии приобрели томограф за 55 миллионов
В Бурятии приобрели томограф за 55 миллионов
Экономика, 02.04.2020
В главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу
Нерабочая неделя в России может быть продлена
Нерабочая неделя в России может быть продлена
Экономика, 02.04.2020
Ситуация с коронавирусом в стране усложняется, признали в правительстве
В Бурятии объяснили резкий скачок цен на лимон и имбирь
В Бурятии объяснили резкий скачок цен на лимон и имбирь
Экономика, 01.04.2020
Спрос на эти товары вырос по всей стране, пояснил замминистра промышленности и торговли  
В Бурятии готовятся к посевной кампании
В Бурятии готовятся к посевной кампании
Экономика, 01.04.2020
Выделены субсидии в размере 41,1 млн. рублей
В Бурятии с начала года 184 семьи получили дальневосточный маткапитал
В Бурятии с начала года 184 семьи получили дальневосточный маткапитал
Экономика, 01.04.2020
Семьи  пользуются правом на получение регионального маткапитала на второго ребёнка
В Улан-Удэ из-за коронавируса отложили ремонт трамвайных путей
В Улан-Удэ из-за коронавируса отложили ремонт трамвайных путей
Экономика, 01.04.2020
Пути на проспекте 50-летия Октября ремонтировали почти полвека назад
У жителей Бурятии мало накоплений в кризис
У жителей Бурятии мало накоплений в кризис
Экономика, 01.04.2020
Бурятия оказалась в числе самых проблемных регионов по накоплениям
В Бурятии обещали поддержать сельское хозяйство на фоне коронавируса
В Бурятии обещали поддержать сельское хозяйство на фоне коронавируса
Экономика, 31.03.2020
Расходы на традиционные выставки могут перенаправить на поддержку аграриев
Бурятии выделили деньги на аппараты ИВЛ и инфекционные койки
Бурятии выделили деньги на аппараты ИВЛ и инфекционные койки
Экономика, 31.03.2020
В Бурятии на медикаменты и оборудование выделили 252 миллиона

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^