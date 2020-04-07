В Бурятии на фоне пандемии активнее покупают дорогие авто

Автолюбители пытаются защитить свои накопления



По итогам первого квартала 2020 года новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Бурятии не спешит за подешевевшими авто, напротив, хорошо видно, что активнее стали покупать машины с относительно высокой ценой. Автолюбители таким образом хотят защитить свои накопления, побыстрее вложив деньги в существенную покупку, пришли к выводы аналитики автомобильного портала «Дром».



- Закончился первый квартал 2020 года, период которого совпал с распространением коронавируса в России и повышением курса доллара США Цены на дилерские автомобили 2020 года продолжают расти. Например, Renault Logan за год подорожал на 18%, Mitsubishi Outlander 15%, Toyota RAV4 12%, Kia Rio 7%, Skoda Octavia на 6%. При этом, за последние полтора месяца стоимость автомобилей 2019 года выпуска ощутимо снизилась. В среднем они продаются со скидкой 203 тысячи рублей к первоначальной цене, - говорится в публикации «Дром».



На последней неделе марта средняя цена подержанных автомобилей начала снижаться после скачка доллара, причём вне зависимости от года выпуска машины. Но резкого падения цен в Бурятии пока не наблюдается. При этом если сравнивать квартальные показатели от года к году — стоимость некоторых ходовых моделей показала потерю от 1,5 до 8% в цене. Например, Mazda Demio популярная в Сибири и на Дальнем Востоке потеряла 7,6% от цены, а Toyota Corolla лишь 3%. Средняя стоимость Ford Focus упала до 345 тысяч рублей (-4,5%). Среди отечественных автомобилей сильнее всех подешевела Лада 2114 Самара – 7%, Лада Приора и Калина потеряли по 5%, Chevrolet Niva – 4%.



Единственная б/у модель, значительно подорожавшая за год – это Toyota RAV4 7,2%, также уже прибавили в цене Mitsubishi Pajero 2% и Toyota Land Cruiser Prado 3%.

