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Улан-Удэнский авиазавод допустил к работе 40% сотрудников

Улан-Удэнский авиазавод допустил к работе 40% сотрудников
Экономика,  Фото:пресс-служба УУАЗ
На проходных всем сотрудникам УУАЗ измеряют температуру

С 6 апреля на Улан-Удэнском авиационном заводе как на системообразующем предприятии принято решение допустить к работе порядка 40 % работников для обеспечения непрерывного производства и исполнения обязательств по контрактам. Часть сотрудников привлечены к работе дистанционно, остальные находятся в простое, либо, по желанию, в очередном отпуске, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.

На предприятии уточнили, что проводится комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- На проходных, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, каждому сотруднику измеряют температуру тела. Также выполняются обязательные требования о соблюдении дистанции между людьми в помещении 1,5 – 2 метров. Находиться на территории предприятия разрешено только в масках, - заявляют в АО «У-УАЗ». 



Накануне было принято решение на проходных вдвое увеличить количество действующих турникетов. Приобретены дополнительно приборы для измерения температуры бесконтактным методом. Кроме того, изменён режим работы структурных подразделений, предусматривающий ещё более широкий диапазон работы (с 6.00 до 9.00) контрольно-пропускных пунктов.

- Скоординированный режим прохода работников на территорию предприятия позволил ликвидировать скопление сотрудников на контрольно-пропускных пунктах, оперативно обеспечить необходимые при входе меры безопасности, - заявляют на авиазаводе. 

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