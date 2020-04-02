В Бурятии приобрели томограф за 55 миллионов

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу



Для БСМП в Улан-Удэ приобрели современный компьютерный томограф стоимостью 55,8 млн руб. Средства на его приобретение были выделены в рамках президентской дальневосточной субсидии, сообщили в правительстве Бурятии.



Приёмное отделение больницы скорой медицинской помощи ежедневно принимает до 200 пациентов.



Ранее исследования проводились на изношенной технике с низкими функциональными возможностями. Страдало качество и скорость обследований. Сейчас в отделении устанавливают компьютерный томограф Scenaria нового поколения. Производитель аппарата – японская компания «Hitachi» выпустила на рынок этот новый аппарат к своему столетнему юбилею.



В этом проекте реализованы новые возможности для получения высококачественных КТ-изображений, а именно: система позволяет производить сканирование пациента со сверхвысокой скоростью и в сочетании со вновь созданной конструкцией блока детекторов реализовать возможность сканировать все тело пациента с исключительно высоким качеством изображения.



Используемый в этом КТ процессор позволяет получать изображения в режиме реального времени.



Консоль оператора оснащена мощной компьютерной системой с интегрированной клавиатурой и большим монитором, позволяет быстро производить сложные манипуляции и обеспечивает легкость управления работой КТ.



Ранее медицинские организации города и районов получили аппараты на общую сумму 1,6 млрд рублей.

