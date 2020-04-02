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В Бурятии приобрели томограф за 55 миллионов

В Бурятии приобрели томограф за 55 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу

Для БСМП в Улан-Удэ приобрели современный компьютерный томограф стоимостью 55,8 млн руб. Средства на его приобретение были выделены в рамках президентской дальневосточной субсидии, сообщили в правительстве Бурятии.

Приёмное отделение больницы скорой медицинской помощи ежедневно принимает до 200 пациентов.

Ранее исследования проводились на изношенной технике с низкими функциональными возможностями. Страдало качество и скорость обследований. Сейчас в отделении устанавливают компьютерный томограф Scenaria нового поколения. Производитель аппарата – японская компания «Hitachi» выпустила на рынок этот новый аппарат к своему столетнему юбилею.

В этом проекте реализованы новые возможности для получения высококачественных КТ-изображений, а именно: система позволяет производить сканирование пациента со сверхвысокой скоростью и в сочетании со вновь созданной конструкцией блока детекторов реализовать возможность сканировать все тело пациента с исключительно высоким качеством изображения.

Используемый в этом КТ процессор позволяет получать изображения в режиме реального времени.

Консоль оператора оснащена мощной компьютерной системой с интегрированной клавиатурой и большим монитором, позволяет быстро производить сложные манипуляции и обеспечивает легкость управления работой КТ.

Ранее медицинские организации города и районов получили аппараты на общую сумму 1,6 млрд рублей.
медицинское оборудование
 
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