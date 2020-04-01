У жителей Бурятии мало накоплений в кризис

Бурятия оказалась в числе самых проблемных регионов по накоплениям



Более 60% россиян не имеют никаких сбережений, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». А большинство тех, кто всё-таки имеет накопления, истратят их в случае потери работы максимум за полгода, сообщает РБК.



- Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они всё-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». В опросе, проведённом с 26 февраля по 3 марта, представлены данные о финансовых возможностях россиян до резкого ухудшения ситуации в экономике, - говорится в материале РБК.



О наличии сбережений сообщили 70% респондентов, живущих в Мурманской области, но никто из них не сможет прожить на эти средства более года. В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%).



Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).



Больше 60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостаёт значительной суммы, следует из результатов опроса.



Молодые участники опроса (от 18 до 23 лет) не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%), а большинство респондентов из возрастных групп от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше сообщили, что им недостаёт большой суммы (по 40,4%).



«Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги», отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова Антон Табах. Сейчас нужно быстро разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса, считает он. Кроме повышения размера пособия по безработице, предложенного властями Москвы и Подмосковья, необходимы дополнительные меры. «Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счёт сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая», — пояснил экономист.



Каждая пятая компания в России уже сообщила, что намерена урезать зарплаты сотрудникам, чтобы противостоять шокам падения курса рубля и карантинных ограничений из-за коронавируса, показал мартовский опрос Центра стратегических разработок.

