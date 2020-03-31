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В Бурятии обещали поддержать сельское хозяйство на фоне коронавируса

В Бурятии обещали поддержать сельское хозяйство на фоне коронавируса
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Расходы на традиционные выставки могут перенаправить на поддержку аграриев

31 марта глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание о мерах поддержки сельского хозяйства. Обсуждался вопрос продовольственной обеспеченности республики в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов доложил о текущей ситуации в отрасли.

На сегодняшний день в сельском хозяйстве колебаний цен на ГСМ, технику, оборудование не отмечено. Озабоченность вызывают рост цен на удобрения и на закрытие границ, которое приведёт к невозможности реализовать скот на экспорт, а значит недополучить прибыль, которая могла пойти на проведение сезонных работ.

- О падении доходов сельхозтоваропроизводителей сегодня речи нет. Но в нынешних условиях мы говорим об увеличении спроса на продукцию местного производства. Необходимо увеличить производство тех или иных продуктов питания, особенно тех, которые мы производим сами: мясо, молоко, овощи. Сейчас по мясу и овощам мы обеспечиваем себя на 60%, по картофелю - на 95%, - отметил Даба-Жалсан Чирипов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предлагает организовать дополнительные мероприятия по поддержке сельского хозяйства в случае ухудшения ситуации в отрасли из-за коронавируса. В частности, ввести грантовую поддержку создания молочно-товарных ферм на 200 голов в размере 70% республиканского софинасирования проектов сельхозпредприятий. Для роста уровня обеспеченности картофелем и овощами – поддержать строительство тепличных комплексов, овоще- и картофелехранилищ. Оказать поддержку в части предоставления льготных инвестиционных кредитов и компенсации части стоимости технологического оборудования предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, на которые сейчас легла большая нагрузка.

- Обеспечить продовольственную обеспеченность республики и развитие сельскохозяйственных производств - посыл правильный. Объем перевозок межрегиональных грузов будет снижаться, соответственно, потребность на нашу продукцию будет расти, - отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов рекомендовал проработать вопрос возможности перераспределения республиканского финансирования на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей с учётом прогнозируемого спроса на местную продукцию. Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии отметил, что в случае необходимости перераспределение возможно сделать посредством отмены расходов на традиционные выставки и другие мероприятия.

сельское хозяйство коронавирус
 
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