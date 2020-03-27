Улан-удэнские вертолёты Ми-8/171 получили новейшие кондиционеры

Вертолёты будут поставлять в страны с жарким и тропическим климатом



Вертолёты типа Ми-8/171 впервые оснащены новой системой охлаждения воздуха грузовой кабины и кабины экипажа. Первые машины с новым кондиционером, произведённые на Улан-Удэнском авиационном заводе, уже поставлены заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе авиазавода.



Особенностью разработки стало применение 3D-моделирования. В отличие от систем кондиционирования воздуха, где хладагентом является воздух, отбираемый от маршевых двигателей, данная система основана на принципах работы парокомпрессионных холодильных машин и содержит ряд преимуществ.



Созданный на базе парокомпрессионного холодильного цикла кондиционер позволяет значительно уменьшить затраты мощности маршевых двигателей вертолета, так как такая система даёт возможность отказаться от необходимости отбора воздуха от двигателей. Применяемые в данной системе комплектующие агрегаты могут получать электропитание от наземного источника и от генераторов вертолёта. Это увеличивает их энергоэффективность и обеспечивает работу кондиционера на земле при отключенных двигателях с использованием вспомогательной силовой установки или наземного источника электропитания. Система обеспечивает понижение температуры на 8-10°С в грузовой кабине и кабине экипажа в течение 10-20 минут после включения агрегатов охлаждения.



- Освоение и применение современных технологий, комплексный подход к проектированию изделий - это гарантия создания новых систем жизнеобеспечения высокого технического уровня. На сегодняшний день усовершенствованные агрегаты охлаждения воздуха, обеспечивающие повышенный уровень комфортности в вертолете, входят в число важных факторов, определяющих конкурентоспособность машины, - отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.



В состав системы охлаждения воздуха входит компрессор, испарительный блок для грузовой кабины и кабины экипажа, конденсорный блок, аккумулятор-отделитель жидкости, блок питания и система управления.



В отличие от применявшихся ранее кондиционеров, новая система дает возможность охлаждения не только грузовой кабины, но и кабины экипажа. Область применения вертолётов с данным кондиционером – страны с жарким и тропическим климатом.





