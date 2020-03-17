В этом году в ней планируется участие организаций из соседних субъектов РФ
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края утвердило сроки проведения межрегиональной выставки сельскохозяйственных животных, сообщил на оперативном совещании регионального правительства глава аграрного ведомства Денис Бочкарёв.
- Межрегиональная выставка сельскохозяйственных животных состоится с 5 по 7 июня на базе Забайкальского центра племенного животноводства в посёлке Кутузовка, – уточнил Бочкарёв.
Министр пояснил, что проведение данного мероприятия необходимо для демонстрации результатов работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Членам экспертной комиссии выставки предстоит оценить племенных животных по трём основным направлениям: мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. Ожидается, что всего будет представлено порядка 200 племенных животных. По итогам выставки главные призы получат лучшие животноводческие предприятия по разведению скота и чемпионы пород в различных номинациях.
В августе 2019 года в Чите состоялась первая региональная выставка сельскохозяйственных животных, в которой приняли участие племенные и товарные хозяйства Забайкальского края. Губернатор Александр Осипов поручил в 2020 году привлечь для участия сельхозорганизации из соседних субъектов Федерации. Тем самым, предстоящая выставка получит статус межрегиональной. Об этом информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
Забайкалье определилось с датой проведения выставки сельхозживотных
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 17.03.2020
В этом году в ней планируется участие организаций из соседних субъектов РФ
Экономика, 12.03.2020
Ранее планировалось уведомлять население о повышении тарифа за 60 дней
Экономика, 10.03.2020
Республика не показала положительной динамики за прошлый год
Экономика, 09.03.2020
Курс доллара вырос до 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей
Экономика, 06.03.2020
На некоторые продукты цены даже снизились
Экономика, 06.03.2020
Стационарное освещение появится в Селенгинском районе
Ямочный ремонт будет завершён к середине лета
Тарбагатай получит 482 млн на новую поликлинику
Ремонт начнётся в марте-апреле
Цены сперва поднялись, а затем вернулись на прежний уровень
Стационарные «дорожные весы» появятся в Баунтовском и Заиграевском районах
Цена контракта – более 3,7 млн рублей
В правительстве Бурятии объяснили странную ситуацию с газовыми перспективами
К такому выводу пришло минэнерго России
Экономика, 03.03.2020
Валентина Матвиенко назвала Забайкалье «не изгоем»