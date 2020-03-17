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Забайкалье определилось с датой проведения выставки сельхозживотных

Забайкалье определилось с датой проведения выставки сельхозживотных
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году в ней планируется участие организаций из соседних субъектов РФ

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края утвердило сроки проведения межрегиональной выставки сельскохозяйственных животных, сообщил на оперативном совещании регионального правительства глава аграрного ведомства Денис Бочкарёв.

- Межрегиональная выставка сельскохозяйственных животных состоится с 5 по 7 июня на базе Забайкальского центра племенного животноводства в посёлке Кутузовка, – уточнил Бочкарёв.

Министр пояснил, что проведение данного мероприятия необходимо для демонстрации результатов работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Членам экспертной комиссии выставки предстоит оценить племенных животных по трём основным направлениям: мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. Ожидается, что всего будет представлено порядка 200 племенных животных. По итогам выставки главные призы получат лучшие животноводческие предприятия по разведению скота и чемпионы пород в различных номинациях.

В августе 2019 года в Чите состоялась первая региональная выставка сельскохозяйственных животных, в которой приняли участие племенные и товарные хозяйства Забайкальского края. Губернатор Александр Осипов поручил в 2020 году привлечь для участия сельхозорганизации из соседних субъектов Федерации. Тем самым, предстоящая выставка получит статус межрегиональной. Об этом информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

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