Забайкальские перевозчики будут уведомлять о повышении цен за 15 дней

Ранее планировалось уведомлять население о повышении тарифа за 60 дней



Перевозчики в Забайкальском крае будут предупреждать о повышении цен не за 60, а за 15 дней. Соответствующие изменения будут внесены в проект постановления правительства региона. Ранее документом предполагалось уведомлять население о повышении тарифа за 60 дней.



Поправки обсудили 11 марта в краевом минэкономе на встрече с руководителем ассоциации автотранспортных предприятий и представителями бизнес-сообществ под председательством зампреда правительства края Александра Бардалеева.



- 60 дней – слишком долгий период для перевозчиков нашего региона, – рассказал Александр Бардалеев, – два месяца предприниматель был бы обязан возить людей по старому тарифу, несмотря на рост цен, к примеру, на ГСМ. Убытки были бы неизбежны. И мы прислушались к мнению бизнеса, договорились сократить время для уведомления до 15 дней. Эта работа нами сделана в рамках оценки регулирующего воздействия, которой министерство занимается на постоянной основе.



С решением сократить время с 60 до 15 дней согласился и разработчик проекта постановления правительства – министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.



По информации помощника министра экономразвития Забайкалья Дарьи Юринской, каждый регион страны самостоятельно устанавливает время для уведомления уполномоченного органа, владельцев автовокзалов и автостанций в случае повышения тарифа. Так, в Республике Бурятия это 10, в Хабаровском крае и Новосибирской области – 30 дней.

