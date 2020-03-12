Ранее планировалось уведомлять население о повышении тарифа за 60 дней
Перевозчики в Забайкальском крае будут предупреждать о повышении цен не за 60, а за 15 дней. Соответствующие изменения будут внесены в проект постановления правительства региона. Ранее документом предполагалось уведомлять население о повышении тарифа за 60 дней.
Поправки обсудили 11 марта в краевом минэкономе на встрече с руководителем ассоциации автотранспортных предприятий и представителями бизнес-сообществ под председательством зампреда правительства края Александра Бардалеева.
- 60 дней – слишком долгий период для перевозчиков нашего региона, – рассказал Александр Бардалеев, – два месяца предприниматель был бы обязан возить людей по старому тарифу, несмотря на рост цен, к примеру, на ГСМ. Убытки были бы неизбежны. И мы прислушались к мнению бизнеса, договорились сократить время для уведомления до 15 дней. Эта работа нами сделана в рамках оценки регулирующего воздействия, которой министерство занимается на постоянной основе.
С решением сократить время с 60 до 15 дней согласился и разработчик проекта постановления правительства – министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
По информации помощника министра экономразвития Забайкалья Дарьи Юринской, каждый регион страны самостоятельно устанавливает время для уведомления уполномоченного органа, владельцев автовокзалов и автостанций в случае повышения тарифа. Так, в Республике Бурятия это 10, в Хабаровском крае и Новосибирской области – 30 дней.
Забайкальские перевозчики будут уведомлять о повышении цен за 15 дней
Экономика, Фото:
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