Бурятия попала в десятку экономически нездоровых регионов

Республика не показала положительной динамики за прошлый год



Москва, Сахалинская и Тюменская области названы самыми экономически здоровыми регионами России. Республика Бурятия попала в десятку антилидеров, и также единственная среди отстающих не показала положительную динамику за прошлый год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».



По данным издания, индекс Москвы составил 98%, Сахалинской области - 97%, Тюменской области - 83%. Также высоким назвали уровень развития в Ямало-Ненецком округе с индексом 81%, Ханты-Мансийском округе (80%), Санкт-Петербурге (76%), Московской области (74%) и Татарстане (70%), Магаданской (65%) и Ленинградской областях (64%). В «Эксперт РА» уточнили, что лидерами стали регионы с развитым обрабатывающим сектором, богатые сырьём.



По данным исследования, в прошлом году показали положительную динамику даже отстающие регионы, кроме Бурятии, положение которой не изменилось. В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия ( -64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).



«Отстающие, напротив, не имеют совсем либо имеют незначительный объём сырья. Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора», — указывается в обзоре.



Как прогнозируют аналитики, в среднесрочной перспективе на уровень экономического развития регионов окажет влияние реализация указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, реализация национальных проектов.



Однако планам может помешать коронавирус и его влияние на мировые сырьевые и фондовые рынки, уточняет издание «Известия».



- Ввиду широкого распространения коронавируса повышаются риски снижения товарооборота с Китаем, ограничения транспортных потоков и снижения мирового спроса на углеводороды. Вспышка инфекции косвенным образом может негативно сказаться на росте экономики страны, а соответственно и на экономике регионов. При сохранении негативного тренда низкие нефтяные котировки и слабая динамика экспорта повышают риски для доходной части бюджета регионов с высокой зависимостью от ситуации на рынке углеводородов. Также под ударом могут оказаться мегаполисы и туристические регионы ввиду снижения активности в сферах транспорта, туризма и развлечений, — пояснили эксперты.



