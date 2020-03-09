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Курс валют вырос на фоне обвала цен на нефть свыше 20%

Курс валют вырос на фоне обвала цен на нефть свыше 20%
Экономика,  Фото:pixabay.com
Курс доллара вырос до 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть. Доллар торгуется на уровне 72 рубля за штуку, а евро — 82 рубля. На закрытии предыдущих торгов доллар стоил 68 рублей, стоимость одного евро была 80 рублей, пишет РБК.

По данным Bloomberg, к 03:20 доллар торгуется за 72,4 руб. На закрытии валюта стоила 68,5 руб. Евро, как указывает Bloomberg, вырос до 82,37 руб. На закрытии предыдущих торгов цена валюты не превышала 80 руб. за штуку.

На Мосбирже 9 марта торги валютой проводиться не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 марта, говорится на еёсайте. Торги там возобновятся во вторник, 10 марта.

Как правило, подобная ситуация на биржевом рынке сказывается на росте цен. От этого уменьшается покупательская способность, и снижаются продажи. От чего естественным образом снижается объём поступлений в бюджеты.
курс валюты нефть
 
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