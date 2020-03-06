На некоторые продукты цены даже снизились
Забайкальский край отчитался о ситуации на рынке овощей и фруктов региона в режиме видеоконференции. Участниками стали представители минпромторга страны и других регионов России. Поводом обсуждения стала ситуация с поставками продуктов из Китая после временного закрытия границы из-за коронавируса.
- Мы постоянно проводим мониторинг динамики средних по региону розничных цен на плодовоовощную продукцию, – рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев. – На лук, огурцы, помидоры и сладкий перец за прошедшую неделю цены даже снизились на один процент.
Для недопущения дефицита овощей Забайкальский край сотрудничает с Новосибирской областью, Красноярским и Алтайским краями.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса. С 31 января временно ограничивается движение на пунктах пропуска. В Забайкальском крае это железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск-Маньчжурия» и автомобильные пункты пропуска «Забайкальск – Маньчжурия», «Староцурухайтуй – Хэйшаньтоу», «Олочи – Шивэй». Кроме того, временно перекрыта граница с Монголией. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье закрытие границы не отразилось на стоимости овощей и фруктов
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