Стационарное освещение появится в Селенгинском районе
Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на благоустройство участка дороги в Селенгинском районе Бурятии. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
Трасса А-340 - одна из четырёх автомобильных дорог федерального значения, соединяющих Российскую Федерацию с Монголией. Трасса проходит по Бурятии и связывает Улан-Удэ с Иволгинским, Селенгинским и Кяхтинским районами республики.
Запланированы работы по благоустройству участка км 81+200 – км 82+900 трассы в Селенгинском районе Бурятии вблизи улуса Тохой. Здесь построят линию электрического освещения протяжённостью 1 717 м, установят барьерные ограждения и дорожные знаки. Также на участке будет организован пешеходный переход. Освещены будут и автобусные остановки, расположенные на участке работ.
Проект разработали в ООО «Компания «Новые энергетические технологии». Финансирование планируется за счёт средств федерального бюджета.
Как показывает статистика, треть автомобильных аварий в России происходит из-за плохих дорожных условий. Риск ДТП дополнительно возрастает ночью, так как водители позднее замечают препятствия, некорректно оценивают скорость движения встречных автомобилей и теряют ориентацию на дороге из-за ослепления светом фар встречного транспорта.
В Бурятии осветят почти 2 км федеральной трассы
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 06.03.2020
Стационарное освещение появится в Селенгинском районе
Ямочный ремонт будет завершён к середине лета
Тарбагатай получит 482 млн на новую поликлинику
Ремонт начнётся в марте-апреле
Цены сперва поднялись, а затем вернулись на прежний уровень
Стационарные «дорожные весы» появятся в Баунтовском и Заиграевском районах
Цена контракта – более 3,7 млн рублей
К такому выводу пришло минэнерго России
Экономика, 03.03.2020
Валентина Матвиенко назвала Забайкалье «не изгоем»
Экономика, 03.03.2020
Вакансии озвучила республиканская служба занятости
На цветы потратят более 7,7 миллионов рублей
Закаменск и Гусиноозёрск станут красивее благодаря выигранным деньгам
В эти выходные было подписано соглашение с «Газпром СПГ технологии»
Бурятия оказалась в одной компании с кавказскими регионами
Экономика, 28.02.2020
Лучше всего ситуация с зарплатой в сфере добычи полезных ископаемых