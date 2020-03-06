В Бурятии осветят почти 2 км федеральной трассы

Стационарное освещение появится в Селенгинском районе



Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на благоустройство участка дороги в Селенгинском районе Бурятии. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.



Трасса А-340 - одна из четырёх автомобильных дорог федерального значения, соединяющих Российскую Федерацию с Монголией. Трасса проходит по Бурятии и связывает Улан-Удэ с Иволгинским, Селенгинским и Кяхтинским районами республики.



Запланированы работы по благоустройству участка км 81+200 – км 82+900 трассы в Селенгинском районе Бурятии вблизи улуса Тохой. Здесь построят линию электрического освещения протяжённостью 1 717 м, установят барьерные ограждения и дорожные знаки. Также на участке будет организован пешеходный переход. Освещены будут и автобусные остановки, расположенные на участке работ.



Проект разработали в ООО «Компания «Новые энергетические технологии». Финансирование планируется за счёт средств федерального бюджета.



Как показывает статистика, треть автомобильных аварий в России происходит из-за плохих дорожных условий. Риск ДТП дополнительно возрастает ночью, так как водители позднее замечают препятствия, некорректно оценивают скорость движения встречных автомобилей и теряют ориентацию на дороге из-за ослепления светом фар встречного транспорта.





