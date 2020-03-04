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В Улан-Удэ на ямы потратят почти 6 миллионов

В Улан-Удэ на ямы потратят почти 6 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ямочный ремонт будет завершён к середине лета

В Улан-Удэ завершены торги на ямочный ремонт дорог. В этом году подрядчику предстоит заделать свыше 7,8 тысяч квадратных метров выбоин и более 5 тысяч погонных метров трещин.

По итогам электронного аукциона победителем признан ООО «Арс Строй». Цена контракта составила более 5 миллионов 800 тысяч рублей, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

- Ямочный ремонт на городских дорогах начнётся, как только позволят климатические условия - температура окружающего воздуха и поверхности дорожного покрытия. Согласно контракту, подрядчик должен завершить все работы до 1 июля текущего года, - пояснили в комитете.

Перечень мест проведения ямочного ремонта и объёмы по каждой дороге будут определены в ходе ежегодной комплексной проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Улан-Удэ. Проверка состоится в марте-апреле этого года.
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