В Бурятии отремонтируют 113 км дорог

Ремонт начнётся в марте-апреле



В Бурятии подрядчики готовятся к ремонту автомобильных дорог. В настоящий момент ведутся работы по переходящим с 2019 года объектам. Так, на дороге «Монды – Орлик» (км 146+900 - км 153+300) в Окинском районе идут буровзрывные работы и отсыпка земляного полотна.



Строительно-монтажные работы по остальным объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнутся в марте-апреле 2020 года.



Подрядчики активно готовятся к строительному сезону. Идёт подготовка асфальтобетонных заводов, дорожно-строительной техники, заключаются договоры на поставку битума.



Для своевременного заключения контрактов на строительно-монтажные работы на 2021 год разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на региональные объекты. На сегодняшний день готовность ПСД на планируемые объекты составляет 80 процентов, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.

