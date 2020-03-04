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В Бурятии отремонтируют 113 км дорог

В Бурятии отремонтируют 113 км дорог
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонт начнётся в марте-апреле

В Бурятии подрядчики готовятся к ремонту автомобильных дорог. В настоящий момент ведутся работы по переходящим с 2019 года объектам. Так, на дороге «Монды – Орлик» (км 146+900 - км 153+300) в Окинском районе идут буровзрывные работы и отсыпка земляного полотна.

Строительно-монтажные работы по остальным объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнутся в марте-апреле 2020 года.

Подрядчики активно готовятся к строительному сезону. Идёт подготовка асфальтобетонных заводов, дорожно-строительной техники, заключаются договоры на поставку битума.

Для своевременного заключения контрактов на строительно-монтажные работы на 2021 год разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на региональные объекты. На сегодняшний день готовность ПСД на планируемые объекты составляет 80 процентов, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
дорожный ремонт
 
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