В Бурятии закупят 161 противочумный костюм

Цена контракта – более 3,7 млн рублей
В Бурятии покупают 161 противочумный костюм. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет более 3,7 млн рублей.
Заказчик республиканская клиническая больница имени Семашко. Дата окончания подачи заявок на торги – 6 марта, рассматривать заявки будут 10 числа, а итоги поведут 11 марта.
В документации указано, что место поставки - Республиканская клиническая инфекционная больница на Пирогова, 9А. Противочумные костюмы должны привезти в течение 60 дней с момента заключения договора.
В техзадании подробно указано, каким должен быть костюм. В его состав должен входить комбинезон с твёрдой подошвой и маской.
- Маска должна состоять из панорамного стекла корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, узла клапана вдоха с резьбовой горловиной для присоединения фильтра, клапана вдоха, имеющего два лепестка клапана вдоха, расположенных последовательно, подмасочника с клапаном вдоха, переговорного устройства и пятиточечного оголовья. Детали маски должны быть изготовлены из высокопрочных, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий пластмасс и резин. Маска должна иметь единый универсальный размер, - сообщается в документе.
В комплекте к комбинезону с полной лицевой маской должен идти фильтр.
Комбинезон же должен обеспечивать прилегание к телу в критических местах, особенно на запястьях и щиколотках, при этом сохраняя свободу движения человека. Завязки на рукавах могут быть заменены на манжеты из трикотажного материала, обеспечивающие плотное прилегание к телу.
В медицинских организациях республики на сегодняшний день имеется 929 противочумных костюмов, 83 укладки для забора биоматериала, 765 тысяч масок медицинских, 8708 респираторов, 246 аппаратов ИВЛ, 653 пульсоксиметра. В реанимационном отделении республиканской больницы имени Семашко установлен и применяется аппарат ЭКМО – «искусственные лёгкие».
Что касается ситуации с коронавирусом в мире, то всего, по информации ВОЗ, в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования (80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны). От инфекции в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 пациентов, отмечает организация.
По данным ВОЗ, по состоянию на 3 марта, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 72 странах. Первые случаи инфицирования подтвердили в восьми новых государствах — Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.
Шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
Это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля (Забайкалье и Тюменская область). Три случая - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Ещё об одном случае стало известно второго марта: это россиянин, вернувшийся из Италии.
В Бурятии закупят 161 противочумный костюм
Экономика, Фото:
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