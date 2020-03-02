В Улан-Удэ посадят деревья и кустарники на 4,2 миллиона

На цветы потратят более 7,7 миллионов рублей
В Улан-Удэ муниципальное учреждение «Городское лесничество» провело торги на приобретение саженцев для посадки их весной и осенью 2020 года в рамках городской программы «Зеленый город». Всего будет приобретено 18 500 саженцев древесно-кустарниковых пород на сумму 4,2 миллиона рублей.
Помимо деревьев и кустарников летом этого года традиционно цветами будут украшены клумбы и цветники на главных видовых площадках города на территории более 8000 м2 на общую сумму 7,7 миллионов рублей.
Среди саженцев деревьев и кустарников – растения районированных пород, привычные для нашего резко-континентального климата, подходящие для условий города. Большинство имеет широкую крону, защищающую от зноя, красиво цветут весной, имеют развитую корневую систему. В этом году высадят яблони сибирские, калину красную, рябину, клен, сирень, березу. В меньшем количестве, чем другие породы, высадят тополь и ель.
Администрации Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов подготовили списки мест посадок саженцев весной 2020 года. Силами управляющих организаций, ТОСов, СНТ, ДНТ, учреждениями образования, культуры, хозяйствующими субъектами планируется высадить более 23 тысяч саженцев на прилегающих к организациям и учреждениям территориях, сообщают в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
В рамках всероссийской акции «Сад памяти – сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, запланированы акции по посадке деревьев. В Советском районе на территории рядом с бюстом Борсоеву, в сквере по ул.Воронежской вблизи памятника «Воинам-стеклозаводчанам», а также у братской могилы красногвардейцев-интернационалистов по ул. Гарнизонная. В Железнодорожном районе всероссийская акция пройдет на площади Славы, в парке имени Орешкова, в парке имени Жанаева, в сквере «60 лет Победы». В Октябрьском районе в рамках акции озеленят территорию у памятника «Воинам, павшим в Великой Отечественной войны» в мкрн Таежный.
Кроме этого, республиканским агентством лесного хозяйства запланированы акции по посадке аллей «Сад памяти – сад жизни» в парке имени Орешкова, на территории Этнографического музея народов Забайкалья, на прилегающей территории к школе № 13. Здесь зацветут деревья дикорастущих пород – береза, черемуха, а также хвойные – ель, сосна.
Цель муниципальной программе «Зелёный город» – к 2024 году достигнуть обеспеченность зелеными насаждениями в Улан-Удэ на одного человека 10 кв. метров. Сейчас этот норматив в столице Бурятии – 3,9 кв. метров на человека.
В Улан-Удэ посадят деревья и кустарники на 4,2 миллиона
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