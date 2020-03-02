 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Малые города Бурятии выиграли 115 миллионов

Малые города Бурятии выиграли 115 миллионов
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Закаменск и Гусиноозёрск станут красивее благодаря выигранным деньгам

Закаменск и Гусиноозёрск стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря их победе в Бурятию дополнительно из федерального бюджета поступит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 115 млн рублей. На реализацию своих проектов Закаменск получит 45 млн рублей, а Гусиноозёрск – 70 млн рублей.

Гусиноозёрск соревновался в категории с населением 20-50 тыс. человек, в которой было подано 116 заявок. Закаменск участвовал в конкурсе в категории до 20 тыс. человек, где была подана 101 заявка.

В Гусиноозёрске по проекту планируется благоустройство бульвара и сквера «Земхэн». Участок проектирования окружён двумя детскими садами и школой – со стороны сквера, и главным торговым центром и аллеей со стороны бульвара.

- Каждый день там более шести тысяч людей проходит. Там планируем мы сделать детские три площадки – до пяти лет, от пяти до семи лет и свыше семи лет, спортивную площадку, установить теннисные столы, павильоны тёплые, уличные павильоны. Также планируем там поставить уличную сцену, - рассказал глава администрации МО ГП «Город Гусиноозёрск» Андрей Кудряшов.


В Закаменске будет благоустроена улица Титова с прилегающими к ней территориями. Благоустройство улицы Титова продолжает преображение центральной части города Закаменск, будет служить связующим звеном между событийным центром (сквер Седлецкого) и культурным (центральная площадь). Проект подразумевает объединение пешеходного и автомобильного движений с ограничением по скорости, организацию пространств для активного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.

- Изюминка проекта именно в использовании решений, которые раскрывают историю города, как дань памяти первопроходцам, добывавшим руду. Будут использоваться такие материалы, как природная кора, из которой раньше мастерили корьевые домики, в центре сквера будет установлен детский игровой комплекс в форме бульдозера. Озеленение останется и приумножится, МАФы будут повторять контуры кристалла и гор, - отметил глава МО ГП «Город Закаменск» Михаил Цыренов.

Срок реализации проектов составляет два года.

благоустройство конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Малые города Бурятии выиграли 115 миллионов
Малые города Бурятии выиграли 115 миллионов
Экономика, 02.03.2020
Закаменск и Гусиноозёрск станут красивее благодаря выигранным деньгам  
В Бурятию придёт сжиженный природный газ
В Бурятию придёт сжиженный природный газ
Экономика, 02.03.2020
В эти выходные было подписано соглашение с «Газпром СПГ технологии»
В Бурятии заявили, что средняя зарплата 39 тысяч
В Бурятии заявили, что средняя зарплата 39 тысяч
Экономика, 28.02.2020
Лучше всего ситуация с зарплатой в сфере добычи полезных ископаемых
Жители Бурятии смогут накопить на дом за пять лет
Жители Бурятии смогут накопить на дом за пять лет
Экономика, 28.02.2020
При этом зарплата должна составлять более 39 тысяч рублей
Программу транспортного развития Бурятии составят москвичи
Программу транспортного развития Бурятии составят москвичи
Экономика, 28.02.2020
На разработку программы комплексного транспортного развития Бурятии потратят 31 млн
В Бурятии озвучили оборот рынка платных услуг
В Бурятии озвучили оборот рынка платных услуг
Экономика, 26.02.2020
Наибольшую долю занимает ремонт и строительство жилья
На счетах жителей Бурятии лежит сумма большая, чем бюджет республики
На счетах жителей Бурятии лежит сумма большая, чем бюджет республики
Экономика, 25.02.2020
Весьма любопытной оказалась сумма вкладов населения Бурятии в банках
Жители Бурятии за месяц построили 92 дома
Жители Бурятии за месяц построили 92 дома
Экономика, 25.02.2020
Больше всего строят в Улан-Удэ
«Дочка» китайской компании заинтересовалась улан-удэнской ТЭЦ-2
«Дочка» китайской компании заинтересовалась улан-удэнской ТЭЦ-2
Экономика, 24.02.2020
На завершение строительства ТЭЦ-2 нужно 33 миллиарда рублей
В Бурятии наторговали на 15 млрд
В Бурятии наторговали на 15 млрд
Экономика, 21.02.2020
Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес
Бурятия получит 14 миллиардов на мосты и путепроводы
Бурятия получит 14 миллиардов на мосты и путепроводы
Экономика, 21.02.2020
Об этом заявил бурятский сенатор Вячеслав Наговицын
На 1000 мужчин в Бурятии приходится 1097 женщин
На 1000 мужчин в Бурятии приходится 1097 женщин
Экономика, 20.02.2020
Бурятстат рассказал «всё о мужчинах Бурятии» к Дню защитника Отечества
В Листвянке подобрали участок под водозабор до Иркутска
В Листвянке подобрали участок под водозабор до Иркутска
Экономика, 20.02.2020
Строительство предлагают в районе Байкальской астрофизической обсерватории.

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^