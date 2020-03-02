Малые города Бурятии выиграли 115 миллионов

- Каждый день там более шести тысяч людей проходит. Там планируем мы сделать детские три площадки – до пяти лет, от пяти до семи лет и свыше семи лет, спортивную площадку, установить теннисные столы, павильоны тёплые, уличные павильоны. Также планируем там поставить уличную сцену, - рассказал глава администрации МО ГП «Город Гусиноозёрск» Андрей Кудряшов.





Срок реализации проектов составляет два года.







Закаменск и Гусиноозёрск стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря их победе в Бурятию дополнительно из федерального бюджета поступит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 115 млн рублей. На реализацию своих проектов Закаменск получит 45 млн рублей, а Гусиноозёрск – 70 млн рублей.Гусиноозёрск соревновался в категории с населением 20-50 тыс. человек, в которой было подано 116 заявок. Закаменск участвовал в конкурсе в категории до 20 тыс. человек, где была подана 101 заявка.В Гусиноозёрске по проекту планируется благоустройство бульвара и сквера «Земхэн». Участок проектирования окружён двумя детскими садами и школой – со стороны сквера, и главным торговым центром и аллеей со стороны бульвара.В Закаменске будет благоустроена улица Титова с прилегающими к ней территориями. Благоустройство улицы Титова продолжает преображение центральной части города Закаменск, будет служить связующим звеном между событийным центром (сквер Седлецкого) и культурным (центральная площадь). Проект подразумевает объединение пешеходного и автомобильного движений с ограничением по скорости, организацию пространств для активного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.- Изюминка проекта именно в использовании решений, которые раскрывают историю города, как дань памяти первопроходцам, добывавшим руду. Будут использоваться такие материалы, как природная кора, из которой раньше мастерили корьевые домики, в центре сквера будет установлен детский игровой комплекс в форме бульдозера. Озеленение останется и приумножится, МАФы будут повторять контуры кристалла и гор, - отметил глава МО ГП «Город Закаменск» Михаил Цыренов.