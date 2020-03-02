Бурятия оказалась в одной компании с кавказскими регионами
Бурятия вошла в пятёрку регионов, где живут самые недисциплинированные заёмщики. В рейтинге регионов по доле просроченных кредитов-2020 республика заняла 82 место из 85-ти.
Исследование подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата. Доля просроченных кредитов определена как отношение объёма просроченной задолженности к объёму ссудной задолженности населения перед банками. Она рассчитана в рублях на 1 января 2020 года, сообщает РИА Новости.
В Бурятии доля просроченных кредитов на начало 2020 года составило 6,18%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в 2019 году составила 226 тысяч рублей. Прирост задолженности по кредитам в 2019 году – 15,1%.
Больше всего просроченных кредитов накопили жители Ингушетии (13,11% - доля просроченных кредитов) и Карачаево-Черкесии (9,1%). Затем идут Северная Осетия, Бурятия, Адыгея, Дагестан и Чечня.
Меньше всего просроченных кредитов у жителей Севастополя (1,35%), Ненецкого автономного округа (1,66%) и Крыма (2,09%).
В Бурятии живут самые безответственные заёмщики
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