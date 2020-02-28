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Жители Бурятии смогут накопить на дом за пять лет

Жители Бурятии смогут накопить на дом за пять лет
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом зарплата должна составлять более 39 тысяч рублей

Если средний россиянин будет откладывать всю получку на приобретение собственного дома, а жить на зарплату другого работающего члена семьи или на дополнительный доход, то он накопит за восемь лет. Такой результат получился у специалистов федерального портала «Мир квартир», которые провели подобные расчёты для всех регионов страны.

Бурятия попала в число регионов, где при таких условиях на дом можно накопить за пять-шесть лет. Средняя стоимость дома в республике – более 2,5 млн рублей, средняя зарплата – 39,9 тысяч.

- От трёх с половиной до четырёх лет будут копить россияне, живущие в Республике Тыва, Архангельской области и Еврейской АО. От четырёх до пяти лет – жители Кемеровской области, Забайкальского края, Республики Коми, Курганской области, Ямало-Ненецкого АО и Хакасии. От пяти до шести – обитатели таких регионов, как Камчатский край, Бурятия, Амурская, Тюменская, Омская и Томская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский АО. Здесь людям повезло либо с доходом, либо с ценами на недвижимость, - говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Расчёты показали, что легче всего купить частный дом в Магаданской области. Жители этого региона всего за два года соберут необходимые средства. Практически так же повезло и работающим в Чукотском автономном округе. Дело в том, что в этих двух регионах самые высокие зарплаты в стране – 106 тысяч рублей в месяц.

- В «ужасную десятку» попали все главные курортные и столичные регионы. Частные дома, коттеджи и дачи стоят здесь очень дорого. Меньше всего повезло крымчанам, где безумные цены сочетаются с низкими зарплатами. Копить им придётся больше 31 года, проще сказать, всю сознательную жизнь! Севастопольцы в несколько лучшем положении, тем не менее, срок в 23 года не кажется разумным. Краснодарский край за счёт своих курортов тоже попал в аутсайдеры: 20 лет, - пришли к выводу исследователи.

Из столичных локаций особенно отличилась Московская область – 23 года и почётное третье место в рейтинге самых долго копящих регионов страны. Это и понятно: подмосковная загородная недвижимость стоит дорого (15 млн рублей за дом), поскольку во многом рассчитана на покупку москвичами, а в самом Подмосковье зарплаты до московских не дотягивают – 54 тыс. рублей.

Питерцы с их средним доходом в 61 тысячу рублей и ценой дома 14,8 млн на шестом месте. Им тоже достались огромные сроки – 20 лет.

Москвичам придётся копить 16 с половиной лет. Это если не пить, не есть, не платить коммуналку или аренду за недешёвую московскую квартиру и всю зарплату в 88 тыс. рублей в месяц откладывать на заветный домик в деревне. Москва заняла 10 место в списке самых невезучих регионов.

Отметим, в соседнем Забайкальском крае жители будут копить на дом, который в среднем стоит 2,3 млн, 4 года и 4 месяца. Среднемесячная зарплата при этом составляет 44 тысячи рублей.

В Иркутской области ситуация похуже. Там люди с средней заработной платой в 45 тысяч должны копить 6 лет и 7 месяцев на дом с ценником в 3,6 млн.
недвижимость
 
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