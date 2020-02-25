Больше всего строят в Улан-Удэ
В январе 2020 года в Бурятии введены в эксплуатацию 92 частных жилых дома общей площадью 8,4 тыс. кв. метра. Ввод жилья уменьшился по сравнению с прошлым года на 4,8 %, сообщили в Бурятстате.
- При этом, весь объём введенного в республике жилья построен населением за счёт собственных и заемных средств, - уточнили в Бурятстате.
Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 37,5 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Иволгинский район – 12,8 %, Заиграевский район – 10,9 %, Кабанский район – 8,8 %.
Жители Бурятии за месяц построили 92 дома
Экономика, Фото:
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