Жители Бурятии за месяц построили 92 дома

Больше всего строят в Улан-Удэ



В январе 2020 года в Бурятии введены в эксплуатацию 92 частных жилых дома общей площадью 8,4 тыс. кв. метра. Ввод жилья уменьшился по сравнению с прошлым года на 4,8 %, сообщили в Бурятстате.



- При этом, весь объём введенного в республике жилья построен населением за счёт собственных и заемных средств, - уточнили в Бурятстате.



Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 37,5 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Иволгинский район – 12,8 %, Заиграевский район – 10,9 %, Кабанский район – 8,8 %.



