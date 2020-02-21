В Бурятии наторговали на 15 млрд

Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес



В январе 2020 года оборот розничной торговли в Бурятии увеличился по сравнению с январём 2019 года на 2,3 % и составил 15,5 млрд. рублей.



- В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась с 51,5 % в январе 2019 года до 52,3 % в январе 2020 года, - сообщили в Бурятстате.



Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства формировали 81,6 % всего оборота розничной торговли.



- Оборот общественного питания в январе 2020 года составил 0,9 млрд. рублей, или 112,7 % к январю 2019 года. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,4 % оборота, их оборот увеличился на 1,2 %, - заключили в Бурятстате.

