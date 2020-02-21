 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

В Бурятии наторговали на 15 млрд

В Бурятии наторговали на 15 млрд
Экономика, 
Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес

В январе 2020 года оборот розничной торговли в Бурятии увеличился по сравнению с январём 2019 года на 2,3 % и составил 15,5 млрд. рублей.

- В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась с 51,5 % в январе 2019 года до 52,3 % в январе 2020 года, - сообщили в Бурятстате.

Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства формировали 81,6 % всего оборота розничной торговли.

- Оборот общественного питания в январе 2020 года составил 0,9 млрд. рублей, или 112,7 % к январю 2019 года. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,4 % оборота, их оборот увеличился на 1,2 %, - заключили в Бурятстате.
торговля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия получит 14 миллиардов на мосты и путепроводы
Бурятия получит 14 миллиардов на мосты и путепроводы
Экономика, 21.02.2020
Об этом заявил бурятский сенатор Вячеслав Наговицын
На 1000 мужчин в Бурятии приходится 1097 женщин
На 1000 мужчин в Бурятии приходится 1097 женщин
Экономика, 20.02.2020
Бурятстат рассказал «всё о мужчинах Бурятии» к Дню защитника Отечества
В Листвянке подобрали участок под водозабор до Иркутска
В Листвянке подобрали участок под водозабор до Иркутска
Экономика, 20.02.2020
Строительство предлагают в районе Байкальской астрофизической обсерватории.
В Бурятии вдвое выросло число получателей ипотеки под 2%
В Бурятии вдвое выросло число получателей ипотеки под 2%
Экономика, 19.02.2020
Средний размер льготной ипотеки в ДФО превышает три миллиона рублей
В Улан-Удэ вновь пообещали трамваи на Восточный и Левый берег
В Улан-Удэ вновь пообещали трамваи на Восточный и Левый берег
Экономика, 18.02.2020
«Если мы не будем ставить амбициозные задачи, то они и не решатся», - прокомментировал мэр
В Улан-Удэ выделили землю производителю газов
В Улан-Удэ выделили землю производителю газов
Экономика, 18.02.2020
Распоряжение подписал глава Бурятии
В Бурятии снесут Дом культуры, «похожий на декорации из фильма про Чернобыль»
В Бурятии снесут Дом культуры, «похожий на декорации из фильма про Чернобыль»
Экономика, 18.02.2020
Омская фирма затянула с разработкой документации на строительство нового дома культуры
Власти Улан-Удэ хотят продать 12 мусоровозов
Власти Улан-Удэ хотят продать 12 мусоровозов
Экономика, 17.02.2020
Раньше техника использовалась комбинатом по благоустройству  
Детсад на 110 мест построят в Иркутске
Детсад на 110 мест построят в Иркутске
Экономика, 17.02.2020
Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
Жители Бурятии стали реже разводиться
Жители Бурятии стали реже разводиться
Экономика, 17.02.2020
Лидером по количеству свадеб стал Северобайкальск
Улан-удэнцы стали чаще летать в Новосибирск
Улан-удэнцы стали чаще летать в Новосибирск
Экономика, 17.02.2020
Направление Улан-Удэ – Новосибирск вошло в число самых динамичных
Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн
Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн
Экономика, 17.02.2020
Больше всего задолженности у предприятий перед уволенными сотрудниками
Бурятия остаётся аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни
Бурятия остаётся аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни
Экономика, 17.02.2020
Бурятия оказалась в последней десятке регионов
^