На 1000 мужчин в Бурятии приходится 1097 женщин

Бурятстат рассказал «всё о мужчинах Бурятии» к Дню защитника Отечества



К 23 февраля Бурятстат представил любопытную статистику о представителях сильного пола.



В Бурятии живёт 468,9 тысяч мужчин, или 47,7 % от общей численности населения. При этом в городской местности проживает 269,9 тысяч, а в сельской – 199 тыс. мужчин.



Женщин в республике традиционно больше. По данным Бурятстата, численность представительниц прекрасного пола превышает численность мужчин на 45,5 тыс. человек. Таким образом, на 1000 мужчин приходится 1097 женщин.



- В возрасте моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) на 1000 мужчин приходилось 945 и 900 женщин, соответственно. В возрасте старше трудоспособного складывается иная ситуация – мужчин данной возрастной группы в 2,3 раза меньше, чем женщин, - сообщают в ведомстве.



В городской местности на 1000 мужчин приходится 1152, в сельской – 1022 женщины.



В трудоспособном возрасте находится 60,5 % мужского населения, 26,5 % моложе трудоспособного и 13,0 % – старше трудоспособного.



Что касается рождаемости, то мальчики рождаются чаще девочек, в 2018 году в республике на 1000 родившихся мальчиков приходилось 932 девочки. Преобладание численности женщин над численностью мужчин на начало 2019 года начинается с 30-летнего возраста.



Вступили в брак в 2018 году 5568 мужчин, зарегистрировали развод – 3506.



Прибыло в республику в 2018 году 6,3 тысяч мужчин (47 % от всех прибывших), выбыли из республики 8,3 тыс. мужчин (46 % от всех выбывших), в миграционном оттоке – 1,9 тыс. мужчин (42 % от общего миграционного оттока).



Численность мужской рабочей силы в 2018 году составила 231,3 тыс. человек, при этом заняты в экономике 207,6 тыс. мужчин, из них:



– 6,7 % мужчин – руководители органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий;

– 14,4 % – специалисты высшего уровня квалификации;

– 7,9 % – специалисты среднего уровня квалификации;

– 1,0 % – служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием;

– 7,6 % – работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности;

– 3,6 % – квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства;

– 20,5 % – квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий;

– 26,4 % – операторы производственных установок и машин, сборщики и водители;

– 11,8 % – неквалифицированные рабочие.

