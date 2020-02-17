Жители Бурятии стали реже разводиться

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В Бурятии стало больше браков и меньше разводов. Об этом сообщил Бурятстат.

Так, за январь-декабрь 2019 года в республике было заключено 5,8 тысяч браков, что на почти 266 браков больше, чем в прошлом году. Количество разводов сократилось до трёх тысяч – на 514 разводов меньше, чем в 2018 году.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стал Северобайкальск. С января по декабрь 2019 года в городе зарегистрировано 7,8 браков на 1000 человек населения, в то же время зафиксировано наибольшее количество разводов — 5,2 развода на 1000 человек населения.

На втором месте по наибольшему количеству браков на 1000 человек населения Муйский район (7,7), на третьем — Заиграевский (6,7).

Из результатов всероссийской переписи населения 2010 года статистики впервые получили информацию о возрасте женщин, в котором они родили первого ребёнка: тогда больше половины жительниц Бурятии рожали первенца в возрасте 20–24 лет, а 24% — в возрасте 15–19 лет.

Обновлённые данные о семейном и брачном составе населения, о численности детей в семье станут известны после всероссийской переписи населения 2020 года.

Отголоски последнего советского бэби-бума

В целом по стране данные по числу браков и разводов в 2019 году также оказались оптимистичными.

В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м, сообщает пресс-служба Росстата.

- Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет – отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и объясняется некоторый рост числа браков, — рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

По её словам, в настоящее время складывается «довольно хорошая брачная конъюнктура». Численность 25-29-летних россиян составляет 10,2 миллиона человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего 7,1 миллиона.

- Так как возраст вступления в брак растёт как у женихов, так и у невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы, — отмечает эксперт.

Уменьшение количества разводов она объясняет двумя причинами.

- В России всё-таки растёт число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов. При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов, — полагает Елена Егорова.
семьи разводы
 
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