Улан-удэнцы стали чаще летать в Новосибирск

Направление Улан-Удэ – Новосибирск вошло в число самых динамичных



Пассажиропоток на авианаправлении Улан-Удэ – Новосибирск растёт. Аэропорт Толмачёво включил Улан-Удэ включил в число самых динамичных направлений, наряду с Салехардом, Новокузнецком, Казанью, Братском, Томском, Самарой, Сеулом, Камранью и др.



- Самыми динамичными направлениями декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Томск (+264,5%), Уфа (+176,2%), Улан-Удэ (+173,4%), Салехард (+136,7%), Казань (+116,5%), Симферополь (+88,4%), Горно-Алтайск (+87,8%), - говорится в сообщении новосибирского аэропорта.









Читают сейчас

Бурятия получила 559 единиц лесопожарной техники Экономика, Прогнозы климатологов по наиболее высоким рискам возникновения лесных пожаров в этом году приходятся в том числе на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа

