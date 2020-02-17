Направление Улан-Удэ – Новосибирск вошло в число самых динамичных
Пассажиропоток на авианаправлении Улан-Удэ – Новосибирск растёт. Аэропорт Толмачёво включил Улан-Удэ включил в число самых динамичных направлений, наряду с Салехардом, Новокузнецком, Казанью, Братском, Томском, Самарой, Сеулом, Камранью и др.
- Самыми динамичными направлениями декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Томск (+264,5%), Уфа (+176,2%), Улан-Удэ (+173,4%), Салехард (+136,7%), Казань (+116,5%), Симферополь (+88,4%), Горно-Алтайск (+87,8%), - говорится в сообщении новосибирского аэропорта.
Улан-удэнцы стали чаще летать в Новосибирск
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