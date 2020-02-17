Больше всего задолженности у предприятий перед уволенными сотрудниками
В Бурятии на 1 февраля 2020 года задолженность крупных предприятий перед работниками составила 28 млн 258 тысяч рублей. По сравнению с 1 январём 2020 года, задолженность предприятий перед работниками снизилась на 400 тысяч рублей или на 1,4 %, сообщили в Бурятстате.
В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 11,2 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 37,2 % – на транспорт, 51,3 % – на строительство.
Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2018 году и ранее составила 27 млн 556 тысяч рублей или 97,5 % от общего объема задолженности.
Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ЛК ООО «Транспортно-строительная компания».
Своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 февраля 2020 года, 715 гражданам, из них в организациях строительства – 489 человека, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 83 человека, сельского хозяйства, охоты, предоставления услуг в этих областях – 10 человек.
Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 39 522 рублей, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 38 024, строительства – 29 655, сельского хозяйства, охоты, предоставления услуг в этих областях – 9 600 рублей.
Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств, отмечают в Бурятстате.
Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн
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