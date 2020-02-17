 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн

Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего задолженности у предприятий перед уволенными сотрудниками

В Бурятии на 1 февраля 2020 года задолженность крупных предприятий перед работниками составила 28 млн 258 тысяч рублей. По сравнению с 1 январём 2020 года, задолженность предприятий перед работниками снизилась на 400 тысяч рублей или на 1,4 %, сообщили в Бурятстате.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 11,2 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 37,2 % – на транспорт, 51,3 % – на строительство.

Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2018 году и ранее составила 27 млн 556 тысяч рублей или 97,5 % от общего объема задолженности.

Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ЛК ООО «Транспортно-строительная компания».

Своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 февраля 2020 года, 715 гражданам, из них в организациях строительства – 489 человека, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 83 человека, сельского хозяйства, охоты, предоставления услуг в этих областях – 10 человек.

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 39 522 рублей, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 38 024, строительства – 29 655, сельского хозяйства, охоты, предоставления услуг в этих областях – 9 600 рублей.

Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств, отмечают в Бурятстате.
долги по зарплате
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн
Крупные предприятия Бурятии задолжали работникам 28 млн
Экономика, 17.02.2020
Больше всего задолженности у предприятий перед уволенными сотрудниками
Бурятия остаётся аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни
Бурятия остаётся аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни
Экономика, 17.02.2020
Бурятия оказалась в последней десятке регионов
Бурятия получила 559 единиц лесопожарной техники
Бурятия получила 559 единиц лесопожарной техники
Экономика, 15.02.2020
Прогнозы климатологов по наиболее высоким рискам возникновения лесных пожаров в этом году приходятся в том числе на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа
В баунтовском селе в Бурятии открыли пищеблок детсада
В баунтовском селе в Бурятии открыли пищеблок детсада
Экономика, 15.02.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Баунтовский эвенкийский район 14 февраля посетил объекты, построенные на средства президентской «дальневосточной» субсидии
В Улан-Удэ выделят 28 миллионов на коптящую котельную в Загорске
В Улан-Удэ выделят 28 миллионов на коптящую котельную в Загорске
Экономика, 14.02.2020
Модернизация может снизить негативное влияние на экологию и повысить качество теплоснабжения
В Бурятии бесследно пропали документы на целый мост
В Бурятии бесследно пропали документы на целый мост
Экономика, 14.02.2020
Разваливающийся мост без хозяина находится на границе Забайкальского края и Бурятии
Гусиноозёрская больница получила оборудование на 23 млн
Гусиноозёрская больница получила оборудование на 23 млн
Экономика, 14.02.2020
В рамках президентской дальневосточной субсидии районная больница в Гусиноозерске получила новое медицинское оборудование
В Бурятии снизился прожиточный минимум
В Бурятии снизился прожиточный минимум
Экономика, 13.02.2020
Его размер на душу населения упал на 357 рублей
В Бурятии подорожали овощи и кальмары
В Бурятии подорожали овощи и кальмары
Экономика, 13.02.2020
В январе 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,9 %
В Бурятии заявили о снижении цен на подгузники и ламинат
В Бурятии заявили о снижении цен на подгузники и ламинат
Экономика, 13.02.2020
В сегменте непродовольственных товаров рост цен в январе 2019 года ускорился до 0,4 %
В Иркутске строят новый ФОК и крытый каток
В Иркутске строят новый ФОК и крытый каток
Экономика, 12.02.2020
Мэр Иркутска проверил ход работ строительства спортивных объектов
На Читинском переезде в Улан-Удэ построят новую полосу движения
На Читинском переезде в Улан-Удэ построят новую полосу движения
Экономика, 12.02.2020
В Улан-Удэ заявили о грядущей оптимизации дорог  
Бурятия может заинтересовать инвесторов выращиванием конопли
Бурятия может заинтересовать инвесторов выращиванием конопли
Экономика, 12.02.2020
На «огромных пустующих площадях» можно будет возделывать коноплю в промышленных целях
^