Прогнозы климатологов по наиболее высоким рискам возникновения лесных пожаров в этом году приходятся в том числе на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для усиления подготовки к пожароопасному сезону из федерального бюджета регионам СФО и ДФО в 2020 году выделено 1,3 млрд рублей. На них планируется закупить около 1200 единиц лесопожарной техники и оборудования, сообщает пресс-служба минприроды России.
На конец 2019 года пять регионов, столкнувшиеся с сильными лесными пожарами прошлого лета, получили более 4000 единиц лесопожарной техники и оборудования. В Красноярский край поставлено 816 единиц, в Республику Бурятия - 559, в Забайкальский край - 280, по 72 в Республику Саха (Якутия) и Иркутскую область.
Среди спецтехники - бульдозеры, снегоболотоходы, грузопассажирские автомобили, автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, малые лесопатрульные комплексы, бензопилы, ранцевые огнетушители.
Чтобы ускорить подготовку к лесопожарному сезону, ещё в декабре 2019 года все регионы страны получили субвенции в общей сумме 6,2 млрд рублей, что на 5% выше уровня прошлого года. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на обновление парков лесопожарной техники и оборудования региональных лесных ведомств по всей стране предусмотрено 3,2 млрд рублей.
Бурятия получила 559 единиц лесопожарной техники
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