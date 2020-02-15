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В баунтовском селе в Бурятии открыли пищеблок детсада

В баунтовском селе в Бурятии открыли пищеблок детсада
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Баунтовский эвенкийский район 14 февраля посетил объекты, построенные на средства президентской «дальневосточной» субсидии

В селе Романовка открыли пищеблок детсада «Витимок», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В детском саду на 90 детей ранее был маленький пищеблок, построенный в 1961 году для 20 детей. В 2019 году здесь построили новый – он соответствует санитарным нормам, включает раздельные цеха для приготовления блюд и сопутствующие помещения. Воспитанники «Витимка» получают четырёхразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник.

На строительство объекта было направлено 23,4 млн рублей. Общая площадь пищеблока составила 337,5 кв. метров. В новом здании, соединённом с детсадом, расположено 27 комнат – это санузлы, стиральная, гладильная, коридоры, раздаточная, моечная, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный, овощной, а также помещения для холодильников.

Как отметила заведующая детсадом Анна Гущина, в 2016 году Роспотребнадзор выписал учреждению предписание о том, чтобы расширить площадь и провести проточную воду.

- Сейчас в новом здании пищеблока у нас есть десять кубометров запаса воды, она проточная, все краны работают, установлены рукомойники и ванны, - делится заведующая.

Вместе с тем в новом пищеблоке некоторое оборудование осталось старое. Заведующая обратилась к Алексею Цыденова с просьбой обновить его. В сад требуются новые холодильники, печи и не только.

Глава Бурятии заверил, что этот вопрос будет решён. 

Ещё одна большая проблема «Витимка» - пожарная безопасность. Детскому саду нужен пожарный резервуар с водой. Для него уже отмежевали участок на прилегающей территории и разработали проект. Организация резервуара необходима до 1 июля, согласно предписанию детскому саду. Эту проблему заведующая садом подняла на встрече главы Бурятии с общественностью Баунтовского района.

- Что касается пожарного резервуара для садика, мы с МЧС рассмотрим возможность использования для садика пожарного резервуара новой амбулатории, потому что время проезда машины от медучреждения до садика незначительное, - ответил Алексей Цыденов.
  

детские сады
 
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