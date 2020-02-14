В рамках президентской дальневосточной субсидии районная больница в Гусиноозёрске получила новое медицинское оборудование
В медучреждении появились рентген-аппарат, флюорографическую станцию и УЗИ аппараты. Вся техника установлена и работает. Исследования записываются в цифровом варианте и сразу заносятся в электронную медицинскую карту пациента, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Общая стоимость приобретённого оборудования составляет 22,9 миллионов рублей.
По словам специалистов, оснащение больницы сканерами ультразвуковой диагностики экспертного класса и современным рентгеновским оборудованием позволит обеспечить раннюю диагностику туберкулёза, злокачественных новообразований и других заболеваний.
В этом году в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» первичное сосудистое отделение Гусиноозерской центральной районной больницы получило 17 единиц оборудования.
Также была оснащена палата интенсивной терапии, здесь установлены функциональные кровати, аппарат для искусственной вентиляции лёгких. Для комфортного пребывания пациентов в отделении приобретены пять прикроватных кресел с высокими спинками и опускающимися подлокотниками.
Гусиноозёрская больница получила оборудование на 23 млн
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