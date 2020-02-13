В январе 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,9 %
Об этом сообщил сегодня Бурятстат.
- Основной вклад в инфляцию вносит динамика цен на продовольственные товары, ввиду сохраняющейся высокой доли продовольствия в корзине потребительских расходов населения. Продовольственная инфляция в январе достигла 1,6 %, - отмечают в Бурятстате.
В группе продовольственных товаров лидерами по росту цен стали овощи, включая картофель, цены на них увеличились на 7,9 %. Из этой группы товаров более всего выросли цены на капусту белокочанную свежую – на 42,4 %, помидоры свежие – на 28,4 %, огурцы свежие – на 21,1 %, виноград – на 16,7 %, свеклу столовую – на 13,6 %.
Из мясопродуктов наиболее заметно подорожали говядина на 2,9 %, баранина (кроме бескостного мяса) – на 2,2 %, фарш мясной – на 1,3 %, куры охлажденные и мороженые – на 0,7 %.
Из рыбопродуктов более всего выросли цены на кальмары мороженые – на 5,6 %, рыбу мороженую неразделанную - на 3,1 %, икру лососевых рыб – на 2,3 %, филе рыбное – на 1,8 %, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,6 %.
Вместе с тем снизились цены на бананы – на 5,6 %, пшено - на 3,9 %, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 3,1 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 2,5 %, печень говяжью - на 2,2 %, перец черный (горошек) - на 2,0 %, сахар - на 1,8 %, вино игристое отечественное - на 1,6 %, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 1,4 %.
В Бурятии подорожали овощи и кальмары
Экономика, Фото:
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