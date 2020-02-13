Бурятия попала в десятку регионов с высоким уровнем безработицы

Республика занимает девятое место



Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы. Самый высокий уровень безработицы населения в IV квартале 2019 года был зафиксирован в Ингушетии (26,3%), Чеченской Республике (13,6%) и Республике Северная Осетия — Алания (13,4%), сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Росстата.



В первую десятку по данному показателю также вошли республики Дагестан (13%), Алтай (12,8%), Тыва (12%), Кабардино-Балкарская Республика (11%), Карачаево-Черкесская Республика (10,7%), Бурятия (9,2%) и Калмыкия (9,1%).



Регионами — лидерами по уровню занятости - оказались Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область.



По данным выборочного обследования рабочей силы, регионами с наибольшим уровнем занятости населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года стали: Чукотский автономный округ (76,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,2%), Магаданская область (69,4%), - говорится в отчете Росстата.



«Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ (68,9%), Москва (68,2%), Камчатский край (67,3%) и Санкт-Петербург (66,6%), а также Московская (66,4%), Сахалинская (65,2%) и Мурманская (64,8%) области», - сообщает «Ридус».

