В Иркутске строят новый ФОК и крытый каток

Экономика, Фото: администрация Иркутска

Мэр Иркутска проверил ход работ строительства спортивных объектов



В Иркутске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана и крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Пади Долгая. Строительные площадки посетил мэр Дмитрий Бердников.



На строительной площадке комплекса выполнен монтаж фундамента, ведётся бетонирование монолитных балок, завершается устройство металлических конструкций каркаса. На первом этаже будет располагаться игровой зал для занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, бадминтону, лёгкой атлетике и спортивной гимнастике, раздевалки, душевые.



На втором этаже разместят зал индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами. Здание оборудуют для маломобильных граждан. Прилегающая территория будет открытой. Её благоустроят и установят уличные спортивные тренажёры. Физкультурно-оздоровительный комплекс станет местом проведения и массовых мероприятий для жителей микрорайона.



Территория под строительство крытого катка в Пади Долгой между микрорайонами Университетский и Первомайский полностью готова, выполнена разбивка осей, ведётся устройство свайного фундамента и наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода.



После завершения строительства здесь будет спортивный зал с ледовым полем. Предусмотрено размещение трёхъярусных трибун для зрителей на 237 посадочных мест, а также специальные места для людей с ограниченными возможностями. Планируется, что кроме занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием, спортивный объект будет открыт для массового катания.



Прилегающую территорию также благоустроят, оборудуют автомобильную парковку. Строительство выполняет подрядная организация, которая уже имеет опыт строительства социальных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

