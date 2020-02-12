Статистики: Жителям Бурятии хватит на продукты 4,5 тыс в месяц

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определяется на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста и включает в себя 33 наименования основных продовольственных товаров, - сообщили в Бурятстате.







- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по России в январе 2020 года составила 4096,05 рублей в расчёте на месяц, по Дальневосточному федеральному округу – 5478,48 рублей, - отметили в Бурятстате.







Стоимость минимального набора продуктов питания в Бурятии в январе 2020 года составила 4 455 рублей. Именно такого минимума, подсчитали специалисты, должно хватать жителю Бурятии на продукты в месяц. По сравнению с декабрём 2019 года стоимость минимального продуктового набора повысилась на 2,1 %.В структуре минимального продуктового набора больше всего хлеба и продуктов переработки зерна. В январе 2020 года произошёл рост цен на вермишель (на 0,6 %). Также, как сообщает Бурятстат, отмечалось снижение цен на пшено (на 3,9 %) и рис шлифованный (на 1,2 %).Доля плодоовощной продукции в наборе занимает 19%, из них наибольший удельный вес приходится на картофель. В январе наблюдалось повышение цен на свежую капусту (на 42,4 %), свежие огурцы (на 21,1 %) и картофель (на 3,5 %).Доля молока и молочной продукции составила 20% в стоимости набора. В январе из этой группы товаров выросли цены на сметану (на 0,8 %), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности (на 0,3 %), творог нежирный (на 0,1 %).Около 18% приходится на мясопродукты, где более половины занимает говядина, треть – куры охлаждённые и мороженые. В январе изменились цены на говядину (кроме бескостного мяса) (рост на 3 %), на куры охлаждённые и мороженые (рост на 0,7 %), свинину (кроме бескостного мяса) (снижение на 0,3 %).