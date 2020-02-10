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В Бурятии заложили первый камень центра ядерной медицины

В Бурятии заложили первый камень центра ядерной медицины
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре ядерной медицины планируется проводить от пяти тысяч исследований в год

10 февраля в Улан-Удэ заложили первый камень на месте строительства центра ядерной медицины. Здесь будут производиться исследования позитронно-эмиссионной томографии, позволяющие диагностировать онкологические и кардиологические заболевания на ранних стадиях. Кроме этого, новый центр даст возможность проводить оценку эффективности проводимого лечения.

- Центр ядерной медицины предусматривает производство циклотрона. Он позволяет сделать радиофармпрепарат, который добавляется в кровь, и они подсвечивают новообразования, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также позитронно-эмиссионный томограф позволит получать функциональное изображение органов и процессов, протекающих в организме, с высоким пространственным измерением.


Сегодня ближайший центр ядерной медицины находится в Хабаровске и Красноярске. В Улан-Удэ учреждение будет обслуживать не только жителей республики, но и пациентов соседних регионов, а также Монголии. Для людей с пропиской в Бурятии услуга диагностики будет предоставляться бесплатно по полисам ОМС.

- В целом заложено более пяти тысяч исследований в год. Люди будут иметь возможность проводить такие исследования не выезжая в другие города, в Южную Корею очень часто едут, но там цена несопоставима. Самое главное, что здесь можно пройти обследование бесплатно, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.


Реализация проекта началась в 2018 году. К концу 2019-гополучены все необходимые заключения, а 23 декабря «Росатом» выдал разрешение на строительство объекта.

Центр ядерной медицины будет построен на условиях государственно-частного партнёрства. Всего на проект выделено 1 миллиард 38 миллионов рублей.

- Тут будут работать 60 человек. Это наши люди, мы их будем учить. Сейчас уже учим. Наших специалистов вывозили в Москву. Договорились о стажировке в Индии, перенимать самые передовые технологии. Поэтому людей готовим, не ждём, когда откроется, а уже сейчас занимаемся подготовкой специалистов, - добавил Алексей Цыденов.

Начало возведения объекта намечено на этот месяц, окончание – в 1 квартале следующего года. Двери для пациентов центра ядерной медицины откроются к концу 2021 года.

Сейчас в Бурятии в 16,5% случаев злокачественные новообразования регистрируются на поздней стадии. После начала работы нового центра результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях должны сильно вырасти.









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