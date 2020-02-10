В Бурятии зафиксировано самое сильное подорожание бензина

Бурятия заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности бензина
Бурятия оказалась на 33 позиции в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения. Исследование представило РИА Новости. Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объём бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.
- Объём бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Бурятии в месяц – 788 литров. Стоимость бензина АИ-92 на середину января 2020 года - 42,60 рублей за литр, изменение стоимости бензина АИ-92 за год составляет 4,8%, - говорится в исследование.
При этом в Бурятии, пришли к выводу аналитики, зафиксирован самый сильный рост цен на моторное топливо в стране. Средняя стоимость бензина АИ-92 с 21 января 2019 года по 20 января 2020-го в Бурятии увеличилась на 4,5%. Для сравнения, в среднем по России показатель вырос на 1,5%, а в Крыму бензин и вовсе подешевел.
В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц. Второе место заняла Москва (1886), третье – Ненецкий автономный округ (1640).
Ещё в 11 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми и Красноярский край.
В замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина входят Ивановская область (562 литра), Калмыкия (570), Северная Осетия – Алания (572), Ингушетия (573), Саратовская область (575), Адыгея (575) и Чечня (578).
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