Жители Бурятии чаще всего переезжают в Иркутск и Москву

В Бурятию в основном перебираются жители Забайкальского края



В последние годы отмечается миграционный отток населения из Бурятии в другие регионы России. К примеру, в одном только 2018 году республику покинули более четырёх тысяч человек. Об этом сообщили в Бурятстате.



Наиболее высокий отток населения идёт в регионы Сибирского и Центрального федерального округов. Среди СФО лидирует Иркутская область, куда только в последнее время уехали 869 человек. В Москву и Московскую область переехали на ПМЖ 917 человек, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 630 человек.



Если брать один только Дальневосточный федеральный округ, то жители Бурятии выбирают Якутию, Хабаровский край и Сахалинскую область.



Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края (651 человек).

