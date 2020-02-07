В Бурятию в основном перебираются жители Забайкальского края
В последние годы отмечается миграционный отток населения из Бурятии в другие регионы России. К примеру, в одном только 2018 году республику покинули более четырёх тысяч человек. Об этом сообщили в Бурятстате.
Наиболее высокий отток населения идёт в регионы Сибирского и Центрального федерального округов. Среди СФО лидирует Иркутская область, куда только в последнее время уехали 869 человек. В Москву и Московскую область переехали на ПМЖ 917 человек, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 630 человек.
Если брать один только Дальневосточный федеральный округ, то жители Бурятии выбирают Якутию, Хабаровский край и Сахалинскую область.
Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края (651 человек).
Жители Бурятии чаще всего переезжают в Иркутск и Москву
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушений при перевозке не выявлено
В Бурятию в основном перебираются жители Забайкальского края
Количество жителей Бурятии растёт, но число трудоспособных людей снижается
Экономика, 06.02.2020
Основной вклад внесли обрабатывающие производства, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ
Экономика, 06.02.2020
Никому не нужный объект находится на станции Медведчиково
Выставленная на продажу земля находится на Верхней Берёзовке
Коммунальщики хвалят «помощника» за функциональность
В 2020 году служба занятости республики продолжит обучать граждан предпенсионного возраста
Стала известна средняя сумма кредита получателей «дальневосточной ипотеки» в Бурятии
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выступило с любопытной инициативой
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство
Объём легально вывезенного за границу леса снизился на 33%
Названа средняя сумма задолженности на одного человека в Бурятии
Экономика, 03.02.2020
С 1 февраля увеличились некоторые выплаты федеральным льготникам и «похоронные» пенсионерам
Экономика, 30.01.2020
Объем платных услуг населению за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшился на 5 %