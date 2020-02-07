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Жители Бурятии чаще всего переезжают в Иркутск и Москву

Жители Бурятии чаще всего переезжают в Иркутск и Москву
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Бурятию в основном перебираются жители Забайкальского края

В последние годы отмечается миграционный отток населения из Бурятии в другие регионы России. К примеру, в одном только 2018 году республику покинули более четырёх тысяч человек. Об этом сообщили в Бурятстате.

Наиболее высокий отток населения идёт в регионы Сибирского и Центрального федерального округов. Среди СФО лидирует Иркутская область, куда только в последнее время уехали 869 человек. В Москву и Московскую область переехали на ПМЖ 917 человек, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 630 человек.

Если брать один только Дальневосточный федеральный округ, то жители Бурятии выбирают Якутию, Хабаровский край и Сахалинскую область.

Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края (651 человек).
миграция населения
 
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