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Дорогу в обход двух посёлков построят на трассе «Байкал»

Дорогу в обход двух посёлков построят на трассе «Байкал»
Экономика, 
Дорога пойдёт в обход посёлков Чистые ключи и Моты

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» объявило электронный аукцион на право проведения строительных работ на участке федеральной автодороги Р-258 «Байкал» км 26+000 – км 47+000. Строительство позволит обойти посёлки Чистые ключи и Моты и увеличить радиус опасных поворотов и сократить уклон проезжей части.

За 2019 год на автотрассе Р-258 «Байкал» выявлен аварийно-опасный участок на км 32+940 – км 33+340. За год здесь зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, восемь получили ранения. Приведение к нормативному состоянию дороги, пролегающей по горной местности, повысит безопасность проезда.

Р-258 – важнейшая транспортная артерия, обеспечивающая экономические и административные связи регионов Урала, Западной и Восточной Сибири. Обход Мотов и Чистых ключей на трассе «Байкал» станет логическим продолжением обходов Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска автодороги Р-255 «Сибирь».

Новый участок станет короче существующего почти на километр, его протяжённость составит 19,2 км. Проектом предусмотрено возведение двух мостов, путепровода и подземного пешеходного перехода. Всё это позволит снизить количество ДТП, увеличить пропускную способность и улучшить экологическую ситуацию. Сроки реализации объекта: 2020 – 2024 гг, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

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